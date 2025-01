St. Paulis Dzwigala für zwei Spiele gesperrt

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli muss in den kommenden beiden Partien auf Verteidiger Adam Dzwigala verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 29-Jährigen nach dessen Platzverweis gegen den VfL Bochum. Dzwigala und St. Pauli haben dem Urteil zugestimmt.

Bei der knappen Niederlage in Bochum am Mittwochabend (0:1) hatte der Pole fünf Minuten nach seiner Einwechslung Gegenspieler Dani de Wit mit offener Sohle auf Schienbeinhöhe rüde gefoult. Nach Eingriff des VAR korrigierte Schiedsrichter Daniel Siebert seine ursprüngliche Entscheidung einer Gelben Karte und zeigte Rot. Dzwigala fehlt somit in den beiden wichtigen Kellerduellen beim 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) und in der folgenden Woche mit Union Berlin.