Statistik: Leise Hoffnung für Schlusslicht Bochum

So schlecht wie der VfL Bochum stand nach neun Spieltagen noch keine Mannschaft in der Fußball-Bundesliga da, doch es besteht leise Hoffnung. Von 61 Tabellenletzten nach neun Begegnungen schafften immerhin 29 (47,5 Prozent) noch den Klassenerhalt, 32 (52,5 Prozent) stiegen ab (Quelle: transfermarkt.de).

Dass der VfL allerdings erst einen Punkt gesammelt hat, gibt Anlass zur Sorge. In der Bundesliga-Geschichte holten nur der 1. FC Saarbrücken (1963/64) und die SpVgg Greuther Fürth (2021/22) lediglich ein Unentschieden an den ersten neun Spieltagen - beide Teams stiegen am Ende der Saison ab.

Vor zwei Jahren startete Bochum aber eine erfolgreiche Aufholjagd. Vom letzten Platz mit vier Punkten nach neun Begegnungen kommend, landete der VfL am Ende noch auf Rang 14.

Auch in der vergangenen Saison stieg das Schlusslicht des neunten Spieltags nicht ab: Der FSV Mainz 05 (drei Zähler) klettere noch auf den 13. Platz.