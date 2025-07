Steffen startet in Bremen - Schreck für Ducksch

Regnerischer Auftakt und ein erster Schreckmoment: Der neue Trainer Horst Steffen ist mit Werder Bremen in die Vorbereitung auf die kommende Bundesligasaison gestartet. Am Montag stand bei norddeutschem Schmuddelwetter die erste öffentliche Einheit an, die Torjäger Marvin Ducksch bereits nach kurzer Zeit verletzungsbedingt abbrechen musste.

"Das erste Training bei einem neuen Verein ist natürlich besonders, aufgeregt bin ich aber nicht, weil ich das ja schon kenne", sagte Steffen: "Die Jungs haben heute wieder den Ball am Fuß, es wird um die Offensivideen gehen, die wir haben. Ein neuer Trainer ist auch von Neugierde begleitet, wir geben von der ersten Sekunde unser Bestes." Am Samstag steht der erste Test beim Oberligisten FC Verden 04 an.

Stürmer Ducksch, der den Verein noch vor Beginn der Saison verlassen könnte, wurde am Montag recht kurz nach dem Auftakt mit einem Golfcart vom Trainingsplatz gebracht. "Es hat in der Wade gezwickt, wir müssen schauen, was dabei rauskommt", erklärte Steffen, der seinem Team im Anschluss bei regnerischem Wetter trotzdem eine intensive Einheit abverlangte. Es sei erstmal "ein Aufgalopp" gewesen, sagte Steffen, "aber soll schon etwas mit unseren neuen Prinzipien zu tun haben."

Das Team des 56-Jährigen, der sich nach dem Training noch lange Zeit für Autogramme und Fotos mit Fans nahm, steht noch nicht komplett. Bislang haben die Grün-Weißen in Abwehrspieler Maximilian Wöber vom englischen Premier-League-Aufsteiger Leeds United einen Neuzugang vorgestellt. Der Österreicher ist für ein Jahr ausgeliehen. "Wir haben noch ein, zwei Kandidaten die dazustoßen können, im vorderen Bereich und auf der rechten Seite kann noch etwas passieren", sagte Steffen.

Bei den Abgängen hat sich in Bremen bislang mehr getan: Milos Veljkovic (Roter Stern Belgrad), Oliver Burke (Union Berlin), Anthony Jung (SC Freiburg), Derrick Köhn (Galatasaray), André Silva (RB Leipzig) und Issa Kaboré (Manchester City) gehören nicht mehr zum Kader, der vom 22. bis 1. August ein Trainingslager im Zillertal abhält. "Wir haben noch immer einen Stamm und wenn davon nicht zu viel weggeht, bin ich überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft haben", sagte Steffen.