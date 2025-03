Stiller: Müller "unangenehmster Gegenspieler"

Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Thomas Müller, obwohl er alles andere als gern gegen den Routinier von Bayern München spielt. "Er war bisher der unangenehmste Gegenspieler", gibt Stiller im Podcast "Spielmacher – Fußball von allen Seiten" von 360Media zu.

Warum? "Wie er anläuft, so taktisch klug und so eklig. Wenn Bayern den Ball hat, ist es für mich als Sechser schwer ihn zu verteidigen. Er ist immer in den Räumen, die eklig zu verteidigen sind. Das hat er perfektioniert", berichtet der Mittelfeldmann vom VfB Stuttgart, der in der Bayern-Jugend groß geworden ist.

Dort hat ihm auch Vorbild Müller geholfen. Der Star setzte sich auf der US-Tour der Münchner 2019 an den "Kindertisch" mit den mitgereisten Talenten um Stiller. "Es war krass, dass er sich die Zeit nimmt und mit uns zu Abend isst und uns Tipps gibt, uns seinen Weg erzählt, wie es für ihn war, wie wir sein sollen, dass wir mutig sein sollen, befreit aufspielen sollen", sagt Stiller.

Der heute 23-Jährige hat in München auch von Superstar Arjen Robben viel gelernt. "Er war ein Spieler, bei dem wir Jugendspieler gesehen haben, wie man arbeiten muss, wie man sein muss, um es nach oben zu schaffen", sagt der Stuttgarter. Von Robben habe er nie gehört, er könne nicht mehr, "er wollte immer mehr machen, das Maximale rausholen".