Kann Ex-Fußballprofi Mario Basler auch mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten überzeugen? Das wird eine Gastrolle in der ARD-Serie "Sturm der Liebe" zeigen.

Mario Basler ist einer der bekanntesten Fußballer Deutschlands. Der 57-Jährige spielte in seiner Karriere unter anderem für den FC Bayern München, Werder Bremen und den 1. FC Kaiserslautern.

Ab dem 20. Februar versucht sich der Kult-Star nun in der Schauspielerei. In der ARD-Serie "Sturm der Liebe" übernimmt Basler eine Gastrolle.

Basler tritt dort als er selbst auf - als charismatischer Talentscout des fiktiven Münchner Klubs Weiß-Gold.

Dort begegnet er dem jungen Nachwuchstorwart Leo Neubach, dargestellt von Aurel Klug. Der Scout erkennt sofort Leos außergewöhnliches Talent und möchte ihn für den Profifußball gewinnen.