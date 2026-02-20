- Anzeige -
Fußball

"Sturm der Liebe": Mario Basler übernimmt Gastrolle in ARD-Serie

  • Veröffentlicht: 20.02.2026
  • 11:31 Uhr
Article Image Media
© Jan Huebner

Kann Ex-Fußballprofi Mario Basler auch mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten überzeugen? Das wird eine Gastrolle in der ARD-Serie "Sturm der Liebe" zeigen.

Mario Basler ist einer der bekanntesten Fußballer Deutschlands. Der 57-Jährige spielte in seiner Karriere unter anderem für den FC Bayern München, Werder Bremen und den 1. FC Kaiserslautern.

Ab dem 20. Februar versucht sich der Kult-Star nun in der Schauspielerei. In der ARD-Serie "Sturm der Liebe" übernimmt Basler eine Gastrolle.

Basler tritt dort als er selbst auf - als charismatischer Talentscout des fiktiven Münchner Klubs Weiß-Gold.

Dort begegnet er dem jungen Nachwuchstorwart Leo Neubach, dargestellt von Aurel Klug. Der Scout erkennt sofort Leos außergewöhnliches Talent und möchte ihn für den Profifußball gewinnen.

Mario Basler könnte sich weitere Gastrollen vorstellen

Zu seiner Gastrolle und Erfahrung am Set erklärte Basler: "Die Dreharbeiten bei 'Sturm der Liebe' haben mir richtig Spaß gemacht. Am Set war gute Stimmung, alle waren nett und man hat sich sofort wohlgefühlt."

"Letztendlich sind das ja auch Serien, die man selbst gerne schaut. Daher hat mich die Anfrage von 'Sturm der Liebe' auch sehr gefreut. So wäre es auch, wenn es eine Anfrage vom 'Traumschiff' gäbe. Eine Gastrolle könnte ich mir schon vorstellen", so der 30-malige Nationalspieler weiter.

