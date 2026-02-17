Das Hinspiel der Playoffs in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid musste zwischenzeitlich unterbrochen werden. Alle Informationen hier. Vinicius Jr. hatte Real kurz nach der Pause mit einem sehenswerten Schlenzer gegen Benfica in Führung gebracht. Der Jubel fiel nach dem Geschmack der Benfica-Anhänger und -Spieler wohl etwas zu provokativ aus. Es kam zu einer Rudelbildung - danach wurde die Partie unterbrochen.

Laut "DAZN" könnte es zu einer rassistischen Beleidigung gegenüber des Brasilianers gekommen sein. Bestätigt ist das noch nicht. Auf TV-Bildern ist zu sehen, wie Vinicius Jr. mit Gianluca Prestianni diskutierte. CL-Highlights immer mittwochs ab 23 Uhr auf Joyn streamen Der Argentinier hielt sich dabei das Trikot vor den Mund. Vinicius stürmte daraufhin wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier, der das Spiel umgehend unterbrach. Es kam zu hitzigen Diskussionen an der Seitenlinie, ein Benfica-Betreuer sah die Rote Karte, Vinicius selbst saß zwischenzeitlich kopfschüttelnd auf der Ersatzbank. Nach zehn Minuten wurde das Spiel fortgesetzt, Vinicius im Estadio da Luz von da an bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Nach einer zehnminütigen Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt. Alle Informationen gibt es hier im Ticker.

+++ Update 20.02., 10:27 Uhr: Kompany hält flammenden Appell für Vini Jr. +++ Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wurde Vincent Kompany nach dem Rassismus-Eklat um Vini Jr. gefragt, weil auch der Trainer des FC Bayern München bereits Rassismus erfahren hat. "Ich war wirklich begeistert von dem Spiel. Und dann passiert sowas. Man sieht es an seiner Reaktion: Das kann man nicht faken. Warum sollte er? Welchen Vorteil sollte er haben? Was hätte er davon, zum Schiedsrichter zu gehen, das zu reklamieren und diese Bürde auf sich zu nehmen?", fragt der FCB-Coach rhetorisch. Auch Jose Mourinho bekam sein Fett weg in der emotionalen Rede: "Mourinho hat ihm dieses Gefühl abgesprochen. Er sagte, dass sein Jubel schuld sei. Und Benfica könne gar nicht rassistisch sein, weil ihr bester Spieler, Eusebio, dunkelhäutig war. Was denkt er, was er in den 60er-Jahren durchmachen musste? Das war ein Fehler. Das ist schlechte Führungsqualität." Kompany selbst erzählte, wie ihm in mehreren Auswärtsspielen in Belgien Rassismus entgegenschlug und hielt eine minutenlange Brandrede zum Thema.

+++ Update 18.02., 21:31 Uhr: Hat Vinicius vor dem Eklat provoziert? +++ Benficas Coach Jose Mourinho tadelte Vinicius Junior nach den offenbar rassistischen Äußerungen seines Spielers Gianluca Prestianni gegen den Brasilianer. "Diese Talente sind in der Lage, solche schönen Dinge zu vollbringen, aber leider war er (Vinicius, d. Red.) nicht einfach nur glücklich darüber, dieses fantastische Tor geschossen zu haben, und dann war das Spiel vorbei. Wenn man so ein Tor schießt, feiert man auf respektvolle Weise", sagte Mourinho über den Jubel des Real-Stars. Auch zu den Rassismus-Vorwürfen gegen Prestianni äußerte sich der frühere Real-Coach: "Die Worte, die sie austauschen, Prestianni mit Vinicius, ich möchte unparteiisch sein. Ich äußere mich dazu nicht. Da stimmt etwas nicht, denn das passiert in jedem Stadion. In jedem Stadion, in dem Vinicius spielt, passiert etwas. Immer."

Für seine Aussagen musste sich nun aber auch Mourinho deutlich Worte anhören. "Ich glaube, er ist immer noch emotional. Ich finde, er hat heute einen großen Fehler gemacht, indem er rassistische Beleidigungen rechtfertigt. Er sagt damit, es sei in Ordnung, rassistisch zu sein, wenn Vinicius einen provoziert – und ich finde das sehr falsch. Wir sollten rassistische Beleidigungen niemals rechtfertigen", sagte Ex-Real-Profi Clarence Seedorf bei "Amazon Prime".

+++ Update 18.02., 13:47 Uhr: UEFA leitet Untersuchung ein +++ Die UEFA hat sich in den Rassismus-Eklat zwischen Gianluca Prestianni und Vinicius Junior eingeschaltet und Ermittlungen eingeleitet. Wie der Verband am Mittwoch bekannt gab, wurde ein Ethik- und Disziplinarinspektor beauftragt, die Vorwürfe über diskriminierendes Verhalten zu untersuchen. Weitere Informationen zu dem Verfahren will die UEFA zu gegebener Zeit verkünden. Grundlage der Untersuchung ist wohl der Schiedsrichterbericht von Schiri Francois Letexier.

+++ Update 18.02., 10:32 Uhr: Prestianni streitet Rassismus-Vorwürfe ab +++ Am Morgen nach der mutmaßlichen Skandalpartie zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid hat sich nun auch der beschuldigte Gianluca Prestianni zu Wort gemeldet. Borussia Dortmund schlägt Atalanta: Die Noten der BVB-Stars "Ich möchte klarstellen, dass ich Vinicius Jr. zu keinem Zeitpunkt rassistisch beleidigen wollte. Es ist bedauerlich, dass er missverstanden hat, was er zu hören dachte", schrieb er in seiner Instagram-Story. "Ich war niemals rassistisch und es ist bedauerlich, was ich mir von den Spielern von Real Madrid anhören musste", so Prestianni weiter.

+++ Update 18.02., 06:38 Uhr: Vinicius meldet sich zu Wort: "Rassisten sind Feiglinge" +++ Um Punkt Mitternacht meldete sich Vinicius Junior endlich selbst zu Wort. "Rassisten sind vor allem Feiglinge. Sie müssen sich das Hemd über den Mund ziehen, um zu zeigen, wie schwach sie sind", postete der Starstürmer von Real Madrid mit etwas Abstand in seiner Instagram-Story. "Nichts von dem, was heute geschehen ist, ist neu in meinem Leben oder im Leben meiner Familie." Was sein Gegenspieler Gianluca Prestianni genau gesagt habe, verschwieg Vinicius in seinem Statement. Das hatten zuvor schon seine Teamkollegen übernommen. "Der Spieler mit der Nummer 25 hat Vini fünfmal als Affen bezeichnet. Das habe ich selbst gesehen", wütete Kylian Mbappe laut spanischen Medienberichten in den Katakomben - und holte gegenüber Prestianni fassungslos zum Rundumschlag aus. "Wir können nicht akzeptieren, dass sich ein Spieler, der in Europas wichtigstem Wettbewerb spielt, so verhält", sagte Mbappe bei "Movistar" über den Benfica-Stürmer. "Wir müssen ein Vorbild für all die Kinder sein, die zu uns aufschauen. Es gibt Dinge, die wir nicht akzeptieren können."

