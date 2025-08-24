Stuttgart: Nasenbeinbruch bei Jaquez

Verteidiger Luca Jaquez vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat sich einen Nasenbeinbruch zugezogen. Das gab der VfB am Sonntag bekannt. Der Verteidiger hatte sich beim Saisonauftakt bei Union Berlin (1:2) in einem Luftzweikampf verletzt und konnte die Partie daraufhin nicht zu Ende spielen.

Über eine genaue Ausfallzeit machten die Schwaben, die das Spiel zu zehnt beendeten, keine Angaben. Anfang der kommenden Woche seien "weitere Untersuchungen geplant, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen", teilte der Verein mit. Stuttgart gastiert am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) im DFB-Pokal bei Zweitligist Eintracht Braunschweig.