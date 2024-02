Stuttgart: Undav fällt vorerst aus

Anzeige

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss mindestens für ein Spiel auf Stürmer Deniz Undav verzichten. Wie die Schwaben am Montag bekannt gaben, hat sich der 27-Jährige in der Partie bei Darmstadt 98 (2:1) einen kleinen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Im kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stehe Undav demnach nicht zur Verfügung.

Der VfB hofft dennoch auf eine baldige Rückkehr des Offensivspielers. Bei "optimalem Heilungsverlauf" sei ein Einsatz im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am 2. März "nicht ausgeschlossen", teilten die Stuttgarter mit.