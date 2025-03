Stuttgarter Al-Dakhil zwei Spiele gesperrt

Bundesligist VfB Stuttgart muss zwei Spiele auf Verteidiger Ameen Al-Dakhil verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den 23-Jährigen wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Partien aus dem Verkehr gezogen. Al-Dakhil ist bis zum Ablauf der Strafe auch für alle anderen Meisterschaftsspiele des VfB gesperrt.

Der Belgier war in der 57. Minute der Bundesligapartie bei Eintracht Frankfurt am Samstag von Schiedsrichter Deniz Aytekin nach einer Notbremse vom Platz gestellt worden. Der Spieler beziehungsweise der VfB haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Mit der Sperre verschärfen sich die Stuttgarter Abwehrprobleme. Maximilian Mittelstädt sah in Frankfurt seine fünfte Gelbe Karte und fällt damit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum ebenso aus. Josha Vagnoman, Anrie Chase und Dan-Axel Zagadou sind verletzt. Am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) trifft der VfB zunächst noch im Pokal-Halbfinale auf RB Leipzig.