SV Werder Bremen erhält bei Trainersuche wohl Absage von Bo Svensson

Der SV Werder Bremen sucht einen Nachfolger von Horst Steffen. Offenbar kassieren sie dabei die erste bekannte Absage.

Werder Bremens Suche nach einem Nachfolger von Horst Steffen gestaltet sich offenbar schwierig.

Laut der "Bild"-Zeitung und dem Portal Deichstube hat Bo Svensson den Hanseaten eine Absage erteilt.

Der Däne galt zuletzt als heißer Kandidat auf den Cheftrainerposten der Grün-Weißen.

Auch sein Landsmann Bo Henriksen, der wie Svensson zeitweise erfolgreich in Mainz arbeitete und im Dezember freigestellt wurde, galt als mögliche Option.