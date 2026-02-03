- Anzeige -
SV Werder Bremen erhält bei Trainersuche wohl Absage von Bo Svensson

Der SV Werder Bremen sucht einen Nachfolger von Horst Steffen. Offenbar kassieren sie dabei die erste bekannte Absage.

Werder Bremens Suche nach einem Nachfolger von Horst Steffen gestaltet sich offenbar schwierig.

Laut der "Bild"-Zeitung und dem Portal Deichstube hat Bo Svensson den Hanseaten eine Absage erteilt.

Der Däne galt zuletzt als heißer Kandidat auf den Cheftrainerposten der Grün-Weißen.

Auch sein Landsmann Bo Henriksen, der wie Svensson zeitweise erfolgreich in Mainz arbeitete und im Dezember freigestellt wurde, galt als mögliche Option.

Beide Ex-Mainzer für Bremen nicht verfügbar

Allerdings sollen die Rheinhessen den 50-Jährigen Berichten zufolge nur äußerst ungern zu einem direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg ziehen lassen und entsprechend eine Ablöse verlangen.

Bremen soll demnach Abstand von der Personalie genommen haben.

Derzeit bereiten die bisherigen Co-Trainer Raphael Duarte und Christian Groß die Mannschaft auf die Partie beim SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) vor.

Nach dem 1:1 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach und dem zehnten Spiel in Serie ohne Sieg hatten die Verantwortlichen die Trennung von Steffen am Sonntag vollzogen.

