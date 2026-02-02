- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Hamburger SV am Deadline Day 2026: "Flügelspieler wie er im Buche steht" kommt - auch HSV-Juwel wieder da

  • Aktualisiert: 03.02.2026
  • 11:17 Uhr
  • SID

Der Hamburger SV hat am Deadline Day noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Viel Bewegung kurz vor Transferschluss beim Hamburger SV: Der Bundesliga-Aufsteiger hat die Leihe von Eigengewächs Otto Stange (18) an den Zweitligisten SV Elversberg vorzeitig beendet, im Gegenzug wechselt Mittelfeldspieler Immanuel Pherai (24) leihweise bis zum Ende der Saison zur SVE. Innenverteidiger Aboubaka Soumahoro (20) zieht es ebenfalls per Leihe nach Frankreich zu AS Saint-Étienne, Philip Otele kommt vom FC Basel.

"Wir stehen in einem guten Austausch mit den Kollegen aus Elversberg und haben in diesem Fall eine sinnvolle Lösung für alle Seiten gefunden", sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa. "Manu ist mit der Bitte nach einer sportlichen Veränderung auf uns zugekommen, die ihm mehr Spielzeit ermöglicht. Zudem holen wir mit Otto einen Spieler zurück, der uns Variabilität und Breite in der Offensive verleiht."

- Anzeige -
- Anzeige -

Hamburger SV verpflichtet "Flügelspieler wie er im Buche steht"

Der gebürtige Hamburger Stange unterschrieb eine bereits im Sommer 2025 vereinbarte Vertragsverlängerung. Pherai, Nationalspieler Surinames, absolvierte bislang 57 Pflichtspiele für die Rothosen, erzielte dabei sechs Treffer und bereitete neun weitere vor. Abwehrtalent Soumahoro soll in seiner französischen Heimat Spielpraxis sammeln.

Zudem gab der HSV noch die Verpflichtung von Otele bekannt. Der Nigerianer kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom FC Basel. "Philip ist ein Flügelspieler, wie er im Buche steht", sagte Costa.

- Anzeige -
- Anzeige -
Hamburger SVHerren
Hamburger SV
vollst. Name
Hamburger Sport-Verein
Spitzname
Die Rothosen, HSV
Stadt
Hamburg
Land
Deutschland
Farben
blau-weiß-schwarz
Gegründet
29.09.1887
Sportarten
Fußball, Badminton, Basketball, Bowling, Cricket, Gymnastik, Handball, Eis-, Inline- und Skater-Hockey, Karate, Leichtathletik, Rugby, Schiedsrichter, Schwimmen, Tanzen, Tennis, Tischtennis, Volleyball
Stadion
Volksparkstadion
Kapazität
57.000
#NameNationalitätGeburtstag
Torwart
40Hannes HermannHannes HermannDeutschlandDeutschland23.03.2005
1Daniel Heuer FernandesDaniel Heuer FernandesPortugalPortugal13.11.1992
12Sander TangvikSander TangvikNorwegenNorwegen29.11.2002
Abwehr
16Giorgi GocholeishviliGiorgi GocholeishviliGeorgienGeorgien14.02.2001
3Noah KatterbachNoah KatterbachDeutschlandDeutschland13.04.2001
37Louis LemkeLouis LemkeDeutschlandDeutschland08.10.2009
2William MikelbrencisWilliam MikelbrencisFrankreichFrankreich25.02.2004
28Miro MuheimMiro MuheimSchweizSchweiz24.03.1998
43Shafiq NandjaShafiq NandjaDeutschlandDeutschland15.01.2007
17Warmed OmariWarmed OmariKomorenKomoren23.04.2000
25Jordan TorunarighaJordan TorunarighaNigeriaNigeria07.08.1997
44Luka VuškovićLuka VuškovićKroatienKroatien24.02.2007
Mittelfeld
24Nicolás CapaldoNicolás CapaldoArgentinienArgentinien14.09.1998
8Daniel ElfadliDaniel ElfadliLibyenLibyen06.04.1997
20Fábio VieiraFábio VieiraPortugalPortugal30.05.2000
23Albert GrønbækAlbert GrønbækDänemarkDänemark23.05.2001
6Albert LokongaAlbert LokongaBelgienBelgien22.10.1999
39Omar MegeedOmar MegeedDeutschlandDeutschland19.08.2005
21Nicolai RembergNicolai RembergDeutschlandDeutschland19.06.2000
48Bilal YalçınkayaBilal YalçınkayaDeutschlandDeutschland30.03.2006
Sturm
45Fabio BaldéFabio BaldéDeutschlandDeutschland20.07.2005
7Jean-Luc DompéJean-Luc DompéFrankreichFrankreich12.08.1995
19Damion DownsDamion DownsUSAUSA06.07.2004
9Robert GlatzelRobert GlatzelDeutschlandDeutschland08.01.1994
18Bakery JattaBakery JattaGambiaGambia06.06.1998
11Ransford KönigsdörfferRansford KönigsdörfferGhanaGhana13.09.2001
27Philip OtelePhilip OteleNigeriaNigeria15.04.1999
14Rayan PhilippeRayan PhilippeFrankreichFrankreich23.10.2000
15Yussuf PoulsenYussuf PoulsenDänemarkDänemark15.06.1994
38Alexander Røssing-LelesiitAlexander Røssing-LelesiitNorwegenNorwegen20.01.2007
Otto StangeOtto StangeDeutschlandDeutschland09.02.2007
Trainer
Merlin PolzinMerlin PolzinDeutschlandDeutschland07.11.1990
Co-Trainer
Max BergmannMax BergmannDeutschlandDeutschland19.11.1997
Loïc FavéLoïc FavéFrankreichFrankreich11.02.1993
Richard KrohnRichard KrohnDeutschlandDeutschland15.07.1995
Torwart-Trainer
Sven HöhSven HöhDeutschlandDeutschland04.04.1984
Mehr zum Fußball
Bo Svensson soll Werderabgesagt haben
News

Medien: Werder erhält Absage von Svensson

  • 03.02.2026
  • 13:17 Uhr
Blick nach Japan: Rainer Bonhof
News

Partnerschaft mit Antlers: Gladbach hofft auf Japan-Talente

  • 03.02.2026
  • 10:30 Uhr
Die Bundesliga agierte vergleichweise sparsam
News

Winter-Ausgaben: Bundesliga sparsamer als Konkurrenz

  • 03.02.2026
  • 10:27 Uhr
Nico SchlotterbeckUpdate
News

Schlotterbeck mit Meister-Ansage: BVB reagiert prompt

  • 03.02.2026
  • 10:09 Uhr
In einem Kalender wurde am Kalenderblatt 2. Februar, der Schließung des zweiten Transferfensters in 2026, der Eintrag Deadline Day eingetragen. Symbolbild Symbolfoto Deadline Day. Schnelsen Hamburg...
News

Deadline Day im Winter 2026: Welche Transferfenster sind noch geöffnet

  • 03.02.2026
  • 09:55 Uhr
FC Bayern: HSV-Star "hätte man die Rote Karte geben müssen" - Ex-Schiedsrichter Urs Meier exklusiv.
News

Urs Meier: HSV-Star "hätte man Rot geben müssen"

  • 03.02.2026
  • 07:56 Uhr
Neuer Trainer bei der Eintracht: Albert Riera
News

Riera wollte nur die Bundesliga: "Bereit für diesen Schritt"

  • 03.02.2026
  • 06:36 Uhr
GER, DFB, FC Bayern Muenchen vs. 1. FC Heidenheim 11.11.2023, Allianz Arena, Muenchen, GER, DFB, FC Bayern Muenchen vs. 1. FC Heidenheim, im Bild Jubel nach dem Tor zum 3-2 durch Rapha??l Raphael G...
News

Anderthalb Jahre arbeitlos: Bayern-Flop findet neuen Verein

  • 02.02.2026
  • 22:48 Uhr
Hollerbach war in Leipzig vom Feld getragen worden
News

Achillessehnenriss: Hollerbach fällt lange aus - Becker kommt

  • 02.02.2026
  • 22:26 Uhr
SC Bayern Munchen defender Dayot Upamecano during the match PSV Eindhoven vs FC Bayern Munchen at the Philips stadium for the Champions League - League phase - Matchday 8 season 2025-2026 in EINDHO...Update
News

Machtkampf? Last-Minute-Drama um Upamecano

  • 02.02.2026
  • 21:23 Uhr