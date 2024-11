Svensson: Freiburg unter Schuster "dynamischer" als zuvor

Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin hat die Arbeit von Julian Schuster beim SC Freiburg in höchsten Tönen gelobt. Der Sportclub sei unter dem neuen Coach sogar "einen Tick dynamischer und geradliniger" als unter Vorgänger und Klubikone Christian Streich, sagte Svensson vor der Begegnung zum Auftakt des 10. Spieltags am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Die Breisgauer seien "seit Jahren eine sehr stabile Mannschaft, sehr eingespielt, das sieht man auch in dieser Saison. Sie haben einen klaren Plan", sagte Svensson, der auch ein eindeutiges Ziel verfolgt: Der Sieger des Duells zwischen dem Siebten und Sechsten kann über Nacht auf Rang drei springen.

Die Erinnerungen an das furiose Finale der Vorsaison sind noch frisch, als Janik Haberer am 34. Spieltag die Köpenicker gegen das Streich-Team in allerletzter Minute zum Klassenerhalt schoss (2:1). Da stand Svensson allerdings noch nicht an der Seitenlinie, er selbst denkt bei Freiburg "immer an Christian Streich. Er war sogar Trainer da, als ich noch selbst gespielt habe", sagte der 45-Jährige: "Das waren alles enge Spiele, alle auf der Kippe - und so ein Spiel erwarte ich auch morgen."

Unter der Woche kehrten Lucas Tousart und Josip Juranovic zurück auf dem Trainingsplatz, Svensson kann nahezu aus den Vollen schöpfen. Die beiden Rückkehrer nach Verletzungen "sind voll integriert und machen alles mit", sagte Svensson, eine Option sind die beiden "Qualitätsspieler" aber vor der Länderspielpause nicht: "Sie waren länger raus, wir müssen gucken, wann es am meisten Sinn macht."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Berlin: Rönnow - Doekhi, Vogt, Diogo Leite - Trimmel, Kemlein, R. Khedira, Rothe - Jeong, Vertessen - Hollerbach. - Trainer: Svensson

Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Osterhage - Doan, Höler, Grifo - Adamu. - Trainer: Schuster

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Sindelfingen)