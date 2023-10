Svensson über Mainzer Krise: "Nicht so viel hadern"

Anzeige

Noch kein Sieg, erst ein Pünktchen und zuletzt vier Pleiten in Serie - doch in der Krise einfach aufgeben gilt für Trainer Bo Svensson (44) vom FSV Mainz 05 nicht. In so einer Phase sei es "schwerer aufzustehen, aber das müssen wir machen", sagte der Däne vor der Partie bei Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN): "Nicht so viel hadern, weitermachen. Dranbleiben. Dranbleiben. Dranbleiben."

Beim Tabellenletzten ist Svensson derzeit auch als Psychologe gefragt. Es "ist immer so, dass der mentale Aspekt eine sehr, sehr große Rolle spielt für jede Fußballmannschaft, für jede Fußballspieler - auch für uns Menschen insgesamt", sagte Svensson, der gerade "viele Einzelgespräche" führt. Mainz tue sich gerade "schwerer, wieder dagegenzuhalten und dagegenzukämpfen. Aber es gibt keine andere Möglichkeit".

Auf dem steinigen Weg aus der Krise steht Kapitän Silvan Widmer womöglich vor seinem Comeback, nachdem der Abwehr-Spezialist aus der Schweiz im Mai an der Ferse operiert worden war. "Er ist voll dabei, hat alles mitgemacht diese Woche im Training", sagte Svensson über Widmer: "Und natürlich ist er, wenn die Übung intensiv ist, schon heftig am Durchatmen." Aber: "Es ist wichtig, dass der Kapitän bei der Mannschaft ist." Ober er im Kader steht? "Das werden wir sehen", sagte Svensson. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Mönchengladbach: Nicolas - Elvedi, Itakura, Wöber - Weigl - Honorat, Reitz, Neuhaus, Netz - Jordan, Plea. - Trainer: Seoane

Mainz: Zentner - van den Berg, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Gruda, Onisiwo - Ajorque. - Trainer: Svensson

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)