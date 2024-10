Tabellenführung für Freiburg-Coach Schuster kein Thema

Zumindest vorübergehend wird der Sieger des Verfolgerduells am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga springen. SC-Coach Julian Schuster will sich damit aber "nicht beschäftigen." Es gehe für ihn einzig um die Entwicklung seines Teams, sagte er am Donnerstagnachmittag.