Tabellenletzter beim Meister: Rapp freut sich auf Leverkusen

Trotz des ernüchternden Saisonstarts geht Trainer Marcel Rapp vom Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel mit Vorfreude in die Partie beim deutschen Meister Bayer Leverkusen. "Wir sind aufgestiegen, damit wir solche Spiele bekommen. Das ist eine der besten Mannschaften in Europa", sagte Rapp vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).