Tah-Ersatz: Leverkusen holt Quansah für Rekordsumme

Bayer Leverkusen hat Ersatz für Abwehrchef Jonathan Tah gefunden: Der englische U21-Europameister Jarell Quansah wechselt für mindestens 30 Millionen Euro vom FC Liverpool in die Fußball-Bundesliga. Der 22-Jährige unterschrieb bis 2030, laut kicker sicherte sich der englische Meister ein Rückkaufrecht.

Die Ablöse kann sich noch auf bis zu 40 Millionen Euro erhöhen, in dem Fall würde Quansah Leverkusens bisherigen Rekordeinkauf Kerem Demirbay (kam 2019 für 32 Millionen aus Hoffenheim) übertreffen. Teuerster Abwehrspieler der Klubgeschichte ist der Innenverteidiger schon jetzt.

"Wir freuen uns sehr, mit Jarell Quansah einen der vielversprechendsten englischen Innenverteidiger verpflichten zu können. Er ist schnell, beweglich, ein guter Fußballer", sagte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, der Quansah zuletzt bei der U21-EM in der Slowakei beobachtet hatte. Dort kam der Verteidiger unter anderem im Finale gegen Deutschland (3:2 n.V.) über 120 Minuten zum Einsatz.

Für Liverpool hatte Quansah in der vergangenen Saison 13 Einsätze in der Premier League und vier in der Champions League absolviert - unter anderem beim 4:0-Sieg gegen Leverkusen in der Ligaphase. "Ich konnte mir da einen guten Eindruck von der Mannschaft und vom Klub machen. Ein super Team - die ersten 60 Minuten haben sie gespielt wie kaum eine andere Mannschaft an der Anfield Road", sagte Quansah, der die Rückennummer 4 erhält.