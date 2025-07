Ten Hag startet in Leverkusen: "Bin voller Energie"

Erik ten Hag ist voller Freude in seine Amtszeit beim deutschen Vize-Meister Bayer Leverkusen gestartet. "Die ersten Eindrücke sind sehr gut. Ich spüre, jeder will mitziehen. Ich spüre den sehr hohen Anspruch", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Montag im Rahmen der ersten Einheit mit seiner neuen Mannschaft: "Es ist alles sehr positiv, ich bin voller Energie."

Für seinen Vorgänger Xabi Alonso, der Leverkusen in Richtung Real Madrid verlassen hat, fand der Niederländer anerkennende Worte. "Ich habe Respekt davor, was er hier geleistet hat. Er hat hier eine Super-Basis hingelegt", sagte ten Hag, der sich vor seinem Start bei der Werkself mit dem Spanier getroffen hatte: "Ich will weiter aufbauen."

Dabei muss ten Hag ohne einige ehemalige Stützen des Klubs wie die deutschen Nationalspieler Florian Wirtz und Jonathan Tah sowie Landsmann Jeremie Frimpong auskommen, die allesamt Leverkusen im Sommer verlassen haben. "Wir werden den Kader neu aufbauen. Die Abgänge müssen wir über die Mannschaft auffangen", sagte der 55-Jährige.

Bayer startet am 15. August (18 Uhr/Sky) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach in die Saison. Acht Tage später bestreitet die Werkself ihr erstes Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim.