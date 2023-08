Terzic schließt weitere Transfers nicht aus

Anzeige

Trainer Edin Terzic von Vizemeister Borussia Dortmund hat weitere Transfers in diesem Sommer nicht ausgeschlossen. "Es wäre fahrlässig, wenn wir uns nicht damit beschäftigen würden, ob uns der ein oder andere Spieler in der Breite oder Spitze noch besser aufstellt", sagte Terzic vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln. Es sei aber nicht gesagt, "dass wir definitiv noch jemand holen werden."

Bisher hat der BVB Felix Nmecha, Ramy Bensebaini und Marcel Sabitzer verpflichtet. Verlassen haben Dortmund unter anderem die Stammspieler Jude Bellingham und Raphael Guerreiro. "Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität in der Mannschaft und der Qualität der Neuzugänge", sagte Terzic und betonte: "Wir haben riesiges Vertrauen in alle Spieler. Wir sind sicher, dass wir sehr gut aufgestellt sind, um unsere Ziele zu erreichen."