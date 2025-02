Teurer Abend für 05: Henriksen gesperrt, Amiri angeschlagen

Der Trainer gesperrt, der Regisseur angeschlagen und die Chance auf Platz vier vorerst dahin: Mainz 05 erlebte einen kostspieligen Freitagabend in Bremen und muss sich nach der 0:1 (0:1)-Niederlage mit Blick auf die kommenden Aufgaben erst einmal neu sortieren. Coach Bo Henriksen wird in der Partie gegen den FC Augsburg am kommenden Samstag sicher mit einer Gelbsperre fehlen, zudem bangen die Rheinhessen um Nadiem Amiri und Stefan Bell.