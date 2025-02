"Ich glaube schon, dass der FC Bayern und Thomas Müller gemeinsam eine Entscheidung treffen müssen, denn wir sind ja nicht auf dem Basar, wo jeder machen kann, was er will", sagte der Ehrenpräsident über die Vereinsikone, die mit geschätzt bis zu 20 Millionen Euro Jahresgehalt noch immer zu den Topverdienern gehört.

Müller: Nur in sieben von 35 Spielen erste Wahl

Nur sieben Mal in den bislang 35 Pflichtspielen, also gerade mal einem Fünftel, stand der 35-Jährige in dieser Saison in der Startelf und ist bislang nur Backup für die gesetzten Jamal Musiala und Harry Kane.

Wobei er nach dem Ausfall des Engländers gegen Celtic Glasgow und trotz Rückstands bis zur Nachspielzeit auf der Ersatzbank schmoren musste, ehe er noch für wenige Sekunden zum Einsatz kam.

Lothar Matthäus hatte danach von einer Demütigung gesprochen, Müller dies nach dem 4:0 gegen Frankfurt zurückgewiesen.

"Er kann einer Mannschaft unheimlich viel geben, auch und gerade in der Kabine", sagte Ex-Bundestrainer Jogi Löw bei der Premiere. "Von daher würde ich es mir wünschen, dass er weitermacht, aber er muss selber den Zeitpunkt rausfinden."