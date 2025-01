Thorup lechzt nach dem ersten Auswärtssieg mit dem FCA

Der Fußball-Bundesligist FC Augsburg will beim Gastspiel bei Union Berlin endlich eine Misere beenden. "Es geht jetzt darum, den ersten Auswärtssieg zu holen", sagte Trainer Jess Thorup vor dem Duell am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky). Der Tabellen-13. FCA hat von seinen vergangenen acht Bundesligaspielen nur eines gewonnen und ist auswärts in dieser Saison ohne Sieg.

Um das zu ändern, könnte Thorup in der Hauptstadt auch auf Cedric Zesiger zurückgreifen. Am Dienstag hatte Augsburg bekannt gegeben, dass der Schweizer Verteidiger bis zum Ende der Saison vom VfL Wolfsburg ausgeliehen wird. Zesiger werde im Kader stehen, sagte Thorup, und gegebenenfalls gar von Anfang an spielen.

Zum Auftakt ins neue Jahr hatte der Norweger beim 0:1 gegen Stuttgart am Sonntag schon gute Ansätze seines Teams gesehen, gleichzeitig gestand er jedoch ein, dass er sich noch immer über die Niederlage ärgere. "Jetzt müssen wir offensiv die nächsten Schritte machen", forderte Thorup.