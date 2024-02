Thorup: "Dahmen meine klare Nummer eins"

Anzeige

Jess Thorup, Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, hat seinem "Rekord"-Torwart Finn Dahmen den Rücken gestärkt. "Es geht nicht nur um Finn, wenn wir über Gegentore sprechen. Es geht um die ganze Defensive. Er muss natürlich weiter lernen, aber Finn hat mein volles Vertrauen. Er ist meine klare Nummer eins", sagte Thorup vor dem Heimspiel des FCA am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg.

Dahmen kassierte in seinen 35 Spielen in der Bundesliga für Mainz 05 und den FCA immer mindestens ein Gegentor, insgesamt waren es bislang 69. Der 25-Jährige brach damit eine "Bestmarke", die 48 Jahre Bestand hatte. Dietmar Linders vom MSV Duisburg hatte zwischen 1974 und 1976 in 34 Spielen in Folge mindestens einen Gegentreffer bekommen. Dahmen war im vergangenen Sommer von Mainz nach Augsburg gewechselt.

Gegen Freiburg hofft Thorup nicht nur bei Dahmen auf einen Aufschwung, sondern auf eine grundsätzliche Wende in den Heimspielen. "Wir haben gegen die Topteams gut gespielt, aber nur zwei Punkte geholt. Jetzt müssen wir nicht nur eine gute Leistung bringen, sondern drei Punkte holen", forderte er.

Der FCA hatte zuletzt gegen Dortmund (1:1), Leverkusen (0:1), Bayern München (2:3) und Leipzig (2:2) zu Hause nicht gewonnen. Immerhin, so Thorup, habe "uns das ein Gefühl gegeben, dass wir mit den Besten mitspielen können - aber dafür können wir uns nichts kaufen".

Verzichten muss der Däne auf die gesperrten Jeffrey Gouweleeuw und Mads Pedersen. Dafür steht der zuletzt angeschlagene Dion Beljo wieder zur Verfügung.