Thorup und der Europapokal: "So ambitioniert wie möglich"

Das Wort Europacup wollte Augsburgs Trainer Jess Thorup partout nicht in den Mund nehmen. "Wir werden versuchen, so ambitioniert wie möglich zu sein. Ich werde keine neuen Ziele formulieren. Wir werden angreifen und auf Jagd gehen. Für was das reicht, wird man sehen", antwortete der Däne auf entsprechende Fragen nach neuen Saisonzielen erneut gewohnt zurückhaltend.

Der FCA hat vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den Tabellendritten Eintracht Frankfurt bereits 42 Punkte gesammelt und liegt nur drei Punkte hinter Rang sechs. "Wir haben jetzt schon drei Punkte mehr als letztes Jahr am Ende der Saison. Der Klassenerhalt war unser Ziel. Wir sind zufrieden, werden uns aber nicht zurücklehnen", betonte Thorup und fügte an: "Wo wollen wir hin? So hoch wie möglich. Im Moment stehen wir nur auf Platz zehn."

Die Augsburger haben von den letzten 13 Ligaspielen nur eins (1:3 gegen den FC Bayern) verloren, dafür aber sieben gewonnen. "Mit unserem Selbstvertrauen habe ich ein gutes Gefühl, auch gegen eine Topmannschaft Punkte zu holen. Wir werden sehen, wozu es gegen ein Topteam reicht", so Thorup, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.