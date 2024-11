Toppmöller als Tor-Wahrsager: "Hatte es im Gefühl"

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller hat den Siegtreffer von Jubilar Mario Götze scherzhaft auch ein Stück weit für sich reklamiert. "Da hat er die PK gestern wohl ganz gut mitbekommen", sagte Toppmöller nach Götzes Tor zum 1:0 (1:0)-Sieg gegen Werder Bremen, mit dem der WM-Held von 2014 sein Team in seinem 100. Pflichtspiel für die Adlerträger auf Tabellenplatz zwei schoss.

Am Vortag hatte Toppmöller, der am Samstag seinen 44. Geburtstag feierte, genau das mit einem Augenzwinkern angekündigt. Weil Götze in seinem 300. Bundesligaspiel ein Tor geschossen hat, könne "er in seinem 100. Spiel für die Eintracht auch eins machen", hatte Toppmöller gewitzelt. Götze ließ mit einem Schuss in den Winkel (45.) Taten folgen.

"Ich hatte es irgendwo tatsächlich im Gefühl", meinte der Trainer: "Er ist ein Spieler, der ein sehr gutes Gespür hat. Wir wollten, dass Mario immer wieder mit in die Box geht. Dass es heute so funktioniert, ist umso schöner." Auch nach dem Abpfiff waren die beiden im Zwiegespräch zu sehen. Der Inhalt? "Ich habe ihm einfach gesagt, dass er gut zugehört und ein gutes Spiel gemacht hat", sagte Geburtstagskind Toppmöller.