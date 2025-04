Toppmöller: Ausscheiden als "Startschuss zum größten Erfolg"?

Trainer Dino Toppmöller will das Scheitern in der Europa League mit Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt als Grundstein für eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft nutzen. "Manchmal sind die bittersten Momente der Startschuss zum größten Erfolg", sagte er am Tag nach der 0:1-Niederlage im Viertelfinale gegen Tottenham Hotspur und verwies dabei auf den DFB-Pokalsieg 2018 sowie den Triumph in der Europa League 2022. Beiden Titeln war eine bittere Niederlage vorausgegangen.

Das Ergebnis könne seine Mannschaft nicht mehr ändern, "aber was wir ändern können, ist die Herangehensweise für die Dinge, die vor uns liegen. Und die gehen wir mit voller Positivität und Enthusiasmus an", sagte Toppmöller mit Blick auf das Bundesligaspiel beim FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Immerhin wäre es auch möglich, sagte der Coach voller Vorfreude, "dass wir in den nächsten Wochen was zu feiern haben. Wir sind auf dem Weg, die beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte zu spielen. Das ist Anreiz genug."

Als Tabellendritter hat die Eintracht beste Chancen, sich für die Champions League zu qualifizieren. Ein Sieg bei den heimstarken Augsburgern wäre ein wichtiger Schritt dafür. Toppmöller warnte aber, es warte eine "spannende Aufgabe, wir wissen um die Bedeutung dieses Spiels".