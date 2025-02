Toppmöller: Eintracht hat sich Bayer "angenähert" - Koch fit

Dino Toppmöller sieht Eintracht Frankfurt vor dem Bundesliga-Spitzenspiel nicht mehr so weit entfernt vom Titelverteidiger Bayer Leverkusen wie in den vergangenen Jahren. Der Doublegewinner sei "in der Entwicklung definitiv einen Schritt weiter als wir", sagte der Trainer des Tabellendritten vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky), "aber ich habe den Eindruck, dass wir uns leistungstechnisch annähern. Letzte Saison hatten wir noch wenig zu melden."

In der vergangenen Spielzeit hatte die Eintracht 0:3 und 1:5 gegen Bayer verloren, im Hinspiel im vergangenen Oktober war sie beim 1:2 in Leverkusen schon deutlich näher dran. "Es ist eine Mannschaft mit extremer Offensiv-Wucht, die in allen Wettbewerben wieder auf einem guten Weg ist", sagte Toppmöller über den Tabellenzweiten, "aber wir haben schon gezeigt, dass wir Spitzenmannschaften schlagen können."

Eine besonders große Herausforderung sei Bayer-Star Florian Wirtz. "Wie stoppt man ihn? Das ist die Frage, die sich im Moment jeder im Weltfußball stellt", sagte Toppmöller und schwärmte: "Es ist schon eine Augenweide zu sehen, wie er Fußball spielt, wie er Situationen antizipiert. Er ist in einem tollen Kollektiv der Spieler, der noch mal heraussticht."

Gegen Leverkusen kann der Eintracht-Coach wieder seinen Abwehrchef Robin Koch einsetzen. "Er ist voll im Saft", berichtete Toppmöller, "er hat grünes Licht gegeben, dass er in der Startelf stehen kann. Die Schulter hält." Der Innenverteidiger hatte vor knapp vier Wochen beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg eine Schulterverletzung erlitten. Dagegen fällt Stürmer Igor Matanovic weiter mit einer Fußverletzung aus, Abwehrspieler Tuta fehlt wegen einer Gelbsperre.