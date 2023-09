Toppmöller hofft auf "befreienden Moment"

Anzeige

Trainer Dino Toppmöller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sieht im Ende des Wechseltheaters um Randal Kolo Muani eine Chance für seine Mannschaft. "Natürlich kann es ein befreiender Moment sein", sagte der 42-Jährige: "Er ist jetzt weg. Die Jungs haben unser volles Vertrauen und müssen jetzt Verantwortung übernehmen." Kolo Muani war am letzten Tag der Transferperiode vor der Länderspielpause unter vielen Nebengeräuschen zu Paris St. Germain gewechselt.

Nachdem zuletzt Omar Marmoush in der Sturmspitze agierte, könnte nun auch Jessic Ngankam eine Chance von Beginn an erhalten. "So viele Varianten gibt es gerade nicht. Jessic hat es top gemacht, zeigt eine tolle Präsenz. Er ist auf jeden Fall ein Startelfkandidat", verriet Toppmöller. Fraglich sind für das Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Samstag (18.30 Uhr/Sky) noch die Einsätze von Kristijan Jakic (Knieprobleme) und Lucas Alario (Zahnschmerzen).