Toppmöller: Marmoush "wird im Normalfall spielen"

Trainer Dino Toppmöller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt plant auch am Freitagabend gegen Borussia Dortmund (20.30 Uhr/DAZN) mit seinem Topstürmer Omar Marmoush. "Es gibt keine neuen Wasserstandsmeldungen", sagte der 44-Jährige am Donnerstag, "er wird morgen im Normalfall spielen."

Marmoush, mit 15 Treffern bester Torschütze der SGE in der laufenden Saison, wird vom englischen Spitzenklub Manchester City umworben - bei einem entsprechenden Angebot könnte der Wechsel in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. Trotz der brodelnden Gerüchte präsentierte sich Marmoush auch im neuen Jahr in Topform und steuerte zu den Siegen über St. Pauli (1:0) und Freiburg (4:1) insgesamt zwei Tore und zwei Vorlagen bei.

Mit der krisenhaften Situation bei Gegner Borussia Dortmund, derzeit nur auf Rang zehn der Tabelle, will sich Toppmöller nicht befassen. "Was dort passiert, ist nicht meine Baustelle", sagte der Coach des Tabellendritten. Gleichwohl betonte er: "Wir fühlen uns so, dass wir morgen auch gegen Borussia Dortmund gewinnen können."