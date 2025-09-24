Toppmöller über Götze-Verbleib: "Das wäre schön"

Trainer Dino Toppmöller wünscht sich einen Verbleib von Mario Götze beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. "Das wäre schön. Er ist ein ganz besonderer Spieler, mit dem ich wahnsinnig gern zusammenarbeite", sagte Toppmöller im Podcast "Phrasenmäher": "Wir finden mit Sicherheit eine Lösung, wenn er es auch will. Es wird im Winter sicher Gespräche geben."

Der 33-jährige Götze, Siegtorschütze im WM-Finale 2014, spielt seit 2022 für die Eintracht. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. In der laufenden Saison kommt er auch aufgrund von Verletzungen bislang nur auf einen Kurzeinsatz für Frankfurt.

Toppmöller, der die Eintracht seit 2023 betreut, fühlt sich in Frankfurt wohl. "Grundsätzlich ist es ein Traum, jetzt bei der Eintracht zu sein. Das ist einfach ein geiler Klub. Hier habe ich als Teenager das erste Mal miterlebt, dass mein Vater Bundesliga-Trainer war. Das bindet dich natürlich emotional an einen Verein", sagte Toppmöller.

Für den Bundesligisten schlug er nach seiner ersten Saison in Frankfurt ein lukratives Angebot von Al-Ittihad aus Saudi-Arabien aus, das ihm über acht Millionen Euro netto Jahresgehalt eingebracht hätte: "Das war der Verein, der dann in dem Jahr danach auch Meister geworden ist, und natürlich schmeichelt dir so ein Angebot: Aber ich wusste, dass wir hier erst am Anfang von etwas Besonderem sind", sagte Toppmöller.