Toppmöller warnt: "Union ist wieder Union"

Dino Toppmöller macht sich keine Illusionen: Der kommende Gegner Union Berlin gehört für den Trainer des Bundesligisten Eintracht Frankfurt inzwischen wieder zu den Topteams in Deutschland. "Union ist wieder Union", sagte Toppmöller vor dem Liga-Duell mit den Berlinern am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN)

Er sei vielmehr überrascht gewesen, "dass sie in der letzten Saison nicht ganz so gut waren", sagte der Trainer über den Gegner, der in der vergangenen Spielzeiten beinahe abgestiegen wäre: "Es ist schon eine Mannschaft, die enorme Qualität hat. Sie haben eine sehr gute defensive Stabilität und sind bei Standardsituationen extrem gefährlich."

Toppmöller sprach zudem von einem "sehr schweren Auswärtsspiel" am Sonntag: "Jede Mannschaft, die auf die internationalen Plätze schielt, sollte Union auf dem Schirm haben", so der 43-Jährige.