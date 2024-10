Tore satt: Bundesliga auf dem Weg zum Rekord

Sechs Tore in Dortmund und Kiel, sogar sieben in Sinsheim: Die Fußball-Bundesliga ist in ihrer 62. Saison auf dem besten Weg zu einem Rekord. Treffen Omar Marmoush, Harry Kane und Co. weiter wie bisher, wackelt die historische Bestmarke aus der Saison 1983/1984.

Damals gab es in 306 Begegnungen stolze 1097 Treffer. Das entsprach einem Durchschnitt von 3,585 Toren pro Spiel. Die aktuelle Spielzeit liegt nach 45 Partien mit 161 Toren und einem Schnitt von 3,578 auf Platz zwei. Dahinter folgt die Premierensaison 1963/1964, in der es in 240 Begegnungen 857 Treffer gegeben hatte (Schnitt: 3,571).

Auf dem 62. und letzten Rang liegt die Saison 1989/1990. Damals trafen Torschützenkönig Jörn Andersen (18 Treffer) und Kollegen in 306 Spielen nur 790-mal, was einem Schnitt von 2,582 entsprach. Der Gesamtschnitt über alle 62 Spielzeiten mit 18.653 Begegnungen und 57.195 Toren beträgt 3,066.