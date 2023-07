Torhüter-Team komplett: Union verpflichtet Schwolow

Anzeige

Champions-League-Teilnehmer Union Berlin hat Keeper Alexander Schwolow verpflichtet und damit sein Torhüter-Team komplettiert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Der 31-Jährige hatte zuletzt beim Stadtrivalen Hertha BSC unter Vertrag gestanden, dort war sein Arbeitspapier nach dem Abstieg der Alten Dame einvernehmlich aufgelöst worden.

"Alex ist ein gestandener Bundesliga-Torwart", sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert: "Trotz seiner zuletzt nicht einfachen Situation war er schnell bereit, die Herausforderung Union anzunehmen, um selbst zu alter Stärke zurückzufinden. Mit der nötigen Geduld sind wir sicher, dass dies gelingen wird und er unsere Optionen erhöht."

Vor seinem Wechsel zur Hertha hatte Schwolow in der Bundesliga für den SC Freiburg zwischen den Pfosten gestanden. In der abgelaufenen Saison war er an Ligakonkurrent Schalke 04 ausgeliehen, mit dem er die Klasse nicht halten konnte. Insgesamt bestritt der gebürtige Wiesbadener bislang 199 Bundesligaspiele.