Trainerkarussell Bundesliga: Diese Jobs wurden neu besetzt, zahlreiche Klubs suchen noch

Das Trainerkarussell in der Bundesliga und 2. Bundesliga hat sich zuletzt heftig gedreht. ran zeigt, welche Positionen für die Saison 2025/26 bereits neu besetzt wurden und welche Klubs noch nach neuen Trainern suchen. Von Christoph Gailer Obwohl nun nach der Relegation in der Bundesliga und 2. Bundesliga alle 36 Teams für die Saison 2025/26 final feststehen, gibt es bei einigen Klubs noch ein ganz wichtige Frage: Wer sitzt in der neuen Spielzeit auf der Trainerbank? Obwohl sich zuletzt das Trainerkarussell in den beiden höchsten deutschen Spielklasse heftig drehte, haben nach wie vor nicht alle Mannschaften ihren Coach für die kommende Spielzeit unter Vertrag. FC Bayern holt Jonathan Tah - kommt er gleich mit zur Klub-WM?

VfB Stuttgart: Real Madrid soll mit Angelo Stiller einig sein ran fasst zusammen, welche neuen Trainer bereits feststehen, welche Klubs noch auf der Suche sind und wer wo gehandelt wird.

Bayer Leverkusen Nach dem Abgang von Double-Coach Xabi Alonso zu Real Madrid haben die Leverkusener den Spanier durchaus prominent ersetzt. Ex-Manchester-United-Trainer Erik ten Hag sitzt zur neuen Saison auf der Bayer-Bank. Der 55-jährige Niederländer unterschrieb in Leverkusen zunächst einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Aus seiner Zeit als Trainer bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München (2013 bis 2015) kennt ten Hag den deutschen Fußball schon persönlich, er spricht auch fließend Deutsch.

SV Werder Bremen An der Weser ging es zuletzt recht schnell. Als klar wurde, dass der bisherige Amtsinhaber Ole Werner seinen Vertrag in Bremen nicht über den Sommer 2026 verlängern würde, entschieden sich die Verantwortlichen, den einstigen Aufstiegs-Trainer sofort zu feuern. Der Werner-Ersatz war kurz später auch schon fix - es ist der bisherige Elversberg-Trainer Horst Steffen, der den saarländischen Underdog zuletzt auf Platz drei in der 2. Bundesliga führte und nun mit 56 Jahren erstmals in der Bundesliga an der Linie stehen wird. Bei Werder unterschrieb Steffen einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

FC Augsburg Nach einer auf den ersten Blick soliden Saison mit 43 Punkten und Platz zwölf machten die Fuggerstädter im sportlichen Bereich etwas überraschend Tabula rasa. Sowohl Trainer Jess Thorup als auch Sportdirektor Marinko Jurendic mussten kurz nach dem letzten Saisonspiel ihre Koffer packen. Thorup soll wohl sein eher auf Vorsicht bedachter Spielstil zum Verhängnis geworden sein. Mit Sandro Wagner steht auch beim FCA der Nachfolger bereits fest. Der Ex-Bayern-Profi und bisherige Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann unterschrieb bis zum 30. Juni 2028 in Augsburg und steht damit vor seinem Debüt als Bundesliga-Trainer. Als Cheftrainer im Erwachsenen-Bereich führte Wagner bei seiner bislang einzigen Station den Münchner Vorstadt-Klub SpVgg Unterhaching in der Saison 2022/23 zurück in die 3. Liga.

RB Leipzig Die Sachsen sind einer von drei Bundesligisten der Saison 2025/26, bei dem die Trainerfrage noch nicht geklärt ist. Bei den Leipzigern, die zuletzt erstmals in der Bundesliga-Historie den Europapokal verpassten, saß zuletzt der Ungar Zsolt Löw interimsweise nach der Trennung von Marco Rose auf der Bank. Obwohl die Trainersuche nun schon einige Wochen andauert, konnten die RB-Bosse aber noch immer nicht Vollzug melden. Unter anderem wurde der Spanier Cesc Fabregas (Como Calcio) gehandelt, er soll sich laut "Bild" auch mit Leipzig einig sein, aber sein aktueller Arbeitgeber gibt ihn dem Bericht nach nicht frei. Roger Schmidt (vereinslos) und Matthias Jaissle (Al Ahli) sind Gerüchten zufolge weitere Kandidaten bei den Sachsen. Der "Kicker" bringt den kürzlich bei Werder gefeuerten Ole Werner ins Spiel.

VfL Wolfsburg Auch die Wolfsburger beendeten die Saison 2024/25 mit einem Interimstrainer. Nach der Trennung von Ralph Hasenhüttl trug U19-Coach Daniel Bauer für die abschließenden beiden Partien die Verantwortung. Während die "Sport Bild" zuletzt von einem angeblichen VfL-Interesse am früheren Dortmund-Coach Edin Terzic berichtet, soll Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen laut "Wolfsburger Allgemeiner Zeitung" die Verpflichtung seines dänischen Landsmannes Jacob Neestrup forcieren. Ein weiterer Kandidat beim Elften der Saison 2024/25 sei dem Bericht nach St. Paulis Alexander Blessin.

1. FC Köln Als Zweitliga-Meister musste sich der 1. FC Köln zuletzt auf Trainersuche begeben, das aber nicht ganz so überraschend. Der 71-jährige Friedhelm Funkel hat seine "Feuerwehr-Mission" nach zwei Spielen und zwei Siegen wieder beendet und geht nicht mit den Rheinländern in die Bundesliga-Saison 2025/26. Nun könnte Lukas Kwasniok auf Funkel folgen. Laut Berichten von "Kicker", "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Sky" sei der bisherige Paderborn-Coach der Topkandidat bei den Rheinländern. Demnach habe Kwasniok die FC-Verantwortlichen dermaßen überzeugt in den Gesprächen, dass er nun vor den ebenfalls gehandelten Urs Fischer, Christian Eichner und Christian Titz liegen soll. Kwasniok hatte seinen Abgang beim SCP schon vor einiger Zeit angekündigt.

SC Paderborn Da Lukas Kwasniok seinen Abgang nach vier Jahren schon recht vorzeitig verkündete, hatte der SC Paderborn auch schon mit einigem Vorlauf die Aufgabe, seinen Nachfolger zu suchen. Mittlerweile konnten die Ostwestfalen auch schon Vollzug melden, Ralf Kettemann tritt in die Kwasniok-Fußstapfen beim SCP. Der 38-Jährige war zuletzt vier Jahre Trainer bei der U19 des Karlsruher SC, davor im Hoffenheim-Nachwuchs tätig und klettert nun auf der Karriereleiter einige Stufen hoch in den Profifußball. "Seine Mannschaften zeichnen sich durch Spielstärke und Flexibilität aus, somit passt er optimal in unser Anforderungsprofil", wird Paderborns Sportgeschäftsführer Benjamin Weber in der Pressemitteilung des Zweitligisten zitiert.

Preußen Münster Ex-Nationalspieler Christian Pander sprang bei den Preußen zuletzt als Interimscoach ein und rettete die Münsteraner vor dem Abstieg in die 3. Liga. Nun macht der Leiter der Fußballschule nach seiner Rettungsmission wieder Platz auf der Trainerbank für einen alten Bekannten. Münster hat mit Alexander Ende den neuen Cheftrainer für die Saison 2025/26 bereits vorgestellt. Der 45-Jährige arbeitete zuletzt zwei Jahre in der 3. Liga beim SC Verl und schafft nun den persönlichen Aufstieg in die 2. Bundesliga. Für Ende ist es tatsächlich eine Rückkehr nach Münster, wo er einst in der Saison 2006/07 noch aktiv kickte.

SpVgg Greuther Fürth Beim "Kleeblatt" lief es in der Saison 2024/25 richtig turbulent mit insgesamt drei Trainern. Nach Alexander Zorniger und Jan Siewert übernahm für die letzten beiden Spiele Vereinsikone Thomas Kleine die Fürther und rettete sie vor dem Absturz in die 3. Liga. Nun darf sich Kleine nach gelungener Rettungsmission längerfristig beweisen, er ist mittlerweile zum Cheftrainer aufgestiegen. "Beide haben es geschafft, in einer sehr schwierigen Situation unsere Mannschaft erfolgreich über die Ziellinie zu führen, und es war trotz der Kürze der Zeit schon zu sehen, worauf sie Wert legen", sagte Sportdirektor Stephan Fürstner über Kleine und den ebenfalls an Bord bleibenden Co-Trainer Milorad Pekovic.

FC Schalke 04 In der 2. Bundesliga sind ebenfalls noch einige Klubs ohne Trainer für die Saison 2025/26. Dazu zählt unter anderem Schalke, allerdings dürften die "Königsblauen" kurz vor dem Ende der Suche sein. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Miron Muslic vom englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth nach Gelsenkirchen kommen. Laut "WAZ" soll für den Österreicher eine höhere sechsstellige Ablösesumme fließen, da Muslic bei den Engländern noch einen Vertrag bis 2028 hat. Zuvor wurden unter anderem Lukas Kwasniok, Markus Anfang und Christian Titz mit einem Schalke-Engagement in Verbindung gebracht, nun aber fällt die Wahl wohl auf Überraschungskandidat Muslic.

Hannover 96 Die Niedersachsen haben einmal mehr den Aufstieg in die Bundesliga verpasst und das letztlich sogar deutlich. Das Trainer-Comeback von Andre Breitenreiter ging ziemlich in die Hose, der 51-Jährige flog nach nur 13 Pflichtspielen schon wieder raus und wurde durch Interimscoach Lars Barlemann ersetzt. Laut "Neuer Presse" könnte nun möglicherweise Ex-Magdeburg-Coach Christian Titz ein Kandidat in Hannover sein, da sich ein mögliches Engagement auf Schalke zerschlagen habe. Lukas Kwasniok wurde ebenfalls gehandelt, genauso Ex-HSV-Coach Tim Walter und Markus Fiedler vom VfB Stuttgart II. Aber auch Interimscoach Barlemann soll immer noch Chancen auf eine langfristige Beschäftigung haben.

SV Elversberg Nach überragender Zweitliga-Saison und Platz drei hat die SV Elversberg zunächst in der Relegation knapp gegen Heidenheim verloren - und kurz später auch noch den Erfolgstrainer Horst Steffen. Der 56-Jährige schafft den persönlichen Aufstieg in die Bundesliga, heuerte in Bremen an. Steffen war seit 2018 in Elversberg und schrieb mit dem Klub ein Fußballmärchen. Der Coach führte den Verein von der Regionalliga fast bis in die Bundesliga. Wer nun bei den Saarländern auf Steffen folgen könnte, ist noch völlig offen. Laut "Bild" sollen die Namen Heiko Vogel und Christian Titz intern diskutiert werden.

VIDEO: Diese Zentimeter-Entscheidung entschied die Relegation

1. FC Magdeburg Nach mehr als vier Jahren sucht Magdeburg-Coach Christian Titz eine neue sportliche Herausforderung. Wie zuletzt Sport-Geschäftsführer Otmar Schork bestätigte, hat der Trainer seinen Wechselwunsch hinterlegt. Noch aber hat sich trotz angeblichen Interesses aus Deutschland und England kein neuer Klub für Titz gefunden, der in Magdeburg noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026 hatte. Schalke soll sich mit Titz beschäftigt, ihm aber abgesagt haben, weil dessen anspruchsvoller Spielstil mit viel Ballbesitz mit den S04-Möglichkeiten nur schwer umsetzbar sei.