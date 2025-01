Trainingsstart bei Werder ohne Ducksch

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss zum Trainingsauftakt auf Angreifer Marvin Ducksch verzichten. Wie der Tabellensiebte am Donnerstag mitteilte, muss der 30-Jährige "nach einem kleinen Eingriff an der Schilddrüse in den kommenden Tagen etwas kürzertreten und indoor trainieren."