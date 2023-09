Anzeige Die Saison 2023/24 läuft, die ersten Spiele wurden in der Bundesliga und in Europas Top-Ligen absolviert. Trotzdem sind bis zum 1. September noch Wechsel möglich. ran fasst Gerüchte und fixe Transfers zusammen. Auf dem Transfermarkt geht es in die heiße Phase. Am 1. September schließt das Sommer-Transferfenster, für die Verpflichtung und Abgabe von Spielern ist nicht mehr viel Zeit. Welche Stars verlassen noch ihren Verein? Welche Last-Minute-Verpflichtungen werden getätigt? ran fasst Gerüchte und fixe Transfers zusammen.

Anzeige

+++ Update, 01. September, 09:54 Uhr: Moukoko tendiert offenbar zu Verbleib +++ Trotz der Verpflichtung von Niclas Füllkrug tendiert Youssoufa Moukoko aktuell zu einem Verbleib bei Borussia Dortmund. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. "Sky" hatte zuvor berichtet, der Klub sei offen für eine Leihe, wenn der Spieler dies wünsche.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 01. September, 09:32 Uhr: Inter vor Transfer von Klaassen +++ Inter Mailand steht wohl vor einer Verpflichtung von Davy Klaassen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, befindet sich der 30-Jährige bereits zum Medizincheck in Mailand. Klaassen, der einst auch bei Werder Bremen aktiv war, soll einen Vertrag bis 2025 unterschreiben.

+++ Update, 01. September, 09:07 Uhr: BVB offen für Moukoko-Leihe +++ Nach dem Transfer von Niclas Füllkrug zu Borussia Dortmund könnte Youssoufa Moukoko den BVB am letzten Tag des Transferfensters noch verlassen. Laut "Sky" ist Atalanta Bergamo an einer Leihe des 18-Jährigen interessiert. Demnach sei der Klub offen für ein Leihgeschäft, sollte Moukoko dies wünschen. Allerdings kann sich der BVB auch vorstellen, mit Füllkrug, Moukoko und Sebastien Haller in die Saison zu gehen.

Anzeige

Anzeige +++ Update, 01. September, 08:48 Uhr: Bernat zu Benfica? +++ Juan Bernat steht offenbar vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon. Der portugiesische Rekordmeister wird den ehemaligen Bayern-Profi laut "L'Equipe" von Paris Saint-Germain ausleihen. In Lissabon würde Bernat den zu Bayer Leverkusen gewechselten Alejandro Grimaldo ersetzen.

+++ Update, 01. September, 08:34 Uhr: Palhinha erhält Erlaubnis für Flug nach München +++ Der FC Bayern kommt einem Transfer von Joao Palhinha offenbar näher. Wie "Sky" berichtet, hat der Portugiese vom FC Fulham die Erlaubnis erhalten, nach München fliegen zu dürfen. Allerdings darf der Mittelfeldspieler noch keinen Medizincheck bei den Bayern absolvieren, heißt es. Zunächst müssten noch weitere Details geklärt werden.

+++ Update, 01. September, 08:19 Uhr: Bella-Kotchap zum BVB wohl geplatzt +++ Der angepeilte Transfer von Armel Bella-Kotchap zu Borussia Dortmund ist offenbar geplatzt. Das berichtet "Sky". Demnach mache die Verpflichtung von Niclas Füllkrug für 15 Millionen Euro einen weiteren Transfer nur schwer möglich. Laut "Bild" soll der Abwehrspieler hingegen beim FC Bayern München wieder ein Thema sein. Dort ist er als Ersatz für Chelsea-Spieler Trevoh Chalobah vorgesehen, dessen Verpflichtung sich offenbar nicht realisieren lässt.

+++ Update, 01. September, 07:21 Uhr: Ex-Leverkusener Hudson-Odoi wohl nach Nottingham +++ Den ehemaligen Leverkusener Callum Hudson-Odoi zieht es kurz vor Transferschluss wohl zu Nottingham Forest. Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben sich Hudson-Odois aktueller Klub FC Chelsea und Forest auf einen Transfer verständigt. Der 22 Jahre alte Offensivspieler hatte bei den "Blues" keine Zukunft, in den Planungen des neuen Trainers Mauricio Pochettino spielte er gar keine Rolle.

Anzeige

+++ Update, 01. September, 06:51 Uhr: Carrasco vor Wechsel nach Saudi-Arabien +++ Yannick Carrasco von Atletico Madrid steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Al-Shabab nach Saudi-Arabien. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich beide Klubs auf eine Ablösesumme in Höhe von knapp 15 Millionen Euro geeinigt. Der bald 30 Jahre alte Belgier soll bei Al-Shabab einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Bei Atletico gehörte der Mittelfeldspieler auch in dieser Saison zu den unumstrittenen Stammspielern.

Anzeige

+++ Update, 31. August, 20:20 Uhr: Gravenberch verlässt Bayern Richtung Liverpool +++ Der Wechsel von Bayern-Profi Ryan Gravenberch zum FC Liverpool wird konkret. Laut Transferexperte Fabrizio Romano zahlen die Reds 40 Millionen Euro, dazu fünf Millionen an Bonuszahlungen. Der Niederländer soll noch am heutigen Donnerstagabend nach Liverpool fliegen. Demnach wurde zwischen allen Parteien eine Einigung erzielt, es muss nur noch der Medizincheck absolviert werden.

Anzeige

+++ Update, 31. August, 21:15 Uhr: Transfer fix! Dortmund holt Füllkrug aus Bremen +++ Der Wechsel von Niclas Füllkrug von Werder Bremen zu Borussia Dortmund ist perfekt. Das bestätigte der BVB. Der 30-Jährige erhält einen Vertrag bis 2026. In Dortmund soll Füllkrug pro Jahr sechs Millionen Euro kassieren. "Ich habe mich riesig über das Angebot gefreut, denn der Schritt zu diesem Klub ist genau der, den ich mir gewünscht habe", sagte Füllkrug: "Beim BVB habe ich die Chance, mich als Spieler weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich brenne auf die Aufgaben, die anstehen und will mit dieser Mannschaft so erfolgreich wie möglich sein." Über die Ablösesumme vereinbarten die Klubs Stillschweigen. Medienberichten zufolge soll sie bei 15 Millionen Euro liegen.

Anzeige

+++ Update, 31. August, 18:30 Uhr: Bremen erfüllt Gruevs Wechsel-Wunsch +++ Ilia Gruev, zentraler Mittelfeldspieler in Diensten von Werder Bremen, verlässt die Bundesliga und wechselt in die zweite englische Liga zu Leeds United. Damit wird der 23-Jährige in Zukunft von Daniel Farke trainiert. Mehrfach hatte sich ein Wechsel in den zurückliegenden Wochen angedeutet, nun haben die Werderaner dem Wunsch des Bulgaren entsprochen. Laut "The Athletic" soll die Ablöse rund 4,7 Millionen Euro betragen.

Anzeige +++ Update, 31. August, 17:45 Uhr: Köln holt Union-Verteidiger zurück +++ Dominique Heintz verlässt und Union Berlin und geht zurück zum 1. FC Köln, wo er die bislang meisten Partien in seiner Profikarriere bestritten hat. Das gaben die Klubs bekannt. Der Rückkehrer erhält beim Effzeh einen Einjahresvertrag, sein Kontrakt in Berlin lief noch bis 2024.

+++ Update, 31. August, 17:35 Uhr: Stuttgart an Mavropanos-Ersatz dran +++ Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß wünscht sich kurz vor Transferschluss noch einen Ersatz für Konstantinos Mavropanos. "Wenn jemand geht wie Dinos, sollten wir den schon nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ersetzen. Da sind wir dran, erklärte er vor dem Spiel gegen den SC Freiburg. "Trotzdem gibt es aktuell nichts zu verkünden."

+++ Update, 31. August, 16:25 Uhr: Bayern einigen sich wohl mit Palhinha +++ Der FC Bayern hat auf der Suche nach einem neuen Sechser wohl einen weiteren Schritt getan. Laut "Sky" konnte sich der deutsche Rekordmeister mit dem Portugiesen Joao Palhinha vom FC Fulham auf einen Transfer einigen. Demnach würde der 28-Jährige bei einem Wechsel an die Isar einen Kontrakt bis 2028 unterzeichnen. Die Münchner seien bereit, eine Ablösesumme von 50 bis 60 Millionen Euro an die Londoner zu überweisen. Der Spieler selbst soll die Fulham-Verantwortlichen bereits über seinen Wechselwunsch nach München informiert haben.

+++ Update, 31. August, 16:15 Uhr: Werders Burke nach Birmingham? +++ Laut dem Werder-Portal "Deichstube" soll Oliver Burke erneut verliehen werden. Demnach steht für den 26-jährigen Schotten wohl ein Engagement beim englischen Zweitligisten Birmingham City bevor. Bereits im Frühjahr 2023 war Burke an den englischen Zweitligisten FC Millwall verliehen. Burkes Vertrag an der Weser läuft noch bis 2025.

+++ Update, 31. August, 16:01 Uhr: Fulham hat wohl Palhinha-Nachfolger im Blick +++ Da dem FC Fulham möglicherweise der Abgang von Joao Palhinha in Richtung FC Bayern droht, sollen die Londoner wohl schon einen möglichen Nachfolger für den Portugiesen im Blick haben. Laut "Daily Mail" handelt es sich dabei um Youssouf Fofana von der AS Monaco. Demnach plant Fulham rund um die Transfer-Deadline um den 24-Jährigen zu bieten. Fofana hat im Fürstentum noch einen Vertrag bis 2024 mit Option auf eine weitere Saison.

+++ Update, 31. August, 15:45 Uhr: Hansa löst Vertrag mit Thill auf +++ Zweitligist Hansa Rostock hat die Vertragsauflösung mit dem Luxemburger Sebastien Thill bekanntgegeben. Der 29-Jährige verlässt die Rostocker damit nach einem Jahr wieder, sein Kontrakt wäre ursprünglich noch bis 2024 gelaufen. Für Hansa bestritt Thill zwölf Einsätze.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. August, 15:21 Uhr: Stach-Wechsel zur TSG ist geplatzt +++ Der von Anton Stach angestrebte Wechsel von Mainz zu 1899 Hoffenheim ist geplatzt. "Wir spielen die Saison weiterhin mit dem aktuellen Kader", bestätigte Sportvorstand Christian Heidel dem "Kicker". Beide Klubs lagen in der Frage der Ablösesumme für den 24 Jahre alten Mittelfeldspieler zu weit auseinander. Der Mittelfeldspieler selbst bat zuletzt um die Freigabe für einen Wechsel, der nun aber nicht zustande kommt. In Mainz hat Stach noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

+++ Update, 31. August, 15:07 Uhr: Wolfsburg holt Sarr +++ Bundesligist VfL Wolfsburg verstärkt sich in der Offensive mit Amin Sarr. Der wechselt auf Leihbasis bis zum Sommer 2024 zu den Niedersachsen, die sich zudem eine Kaufoption sicherten. Wie die Franzosen bekanntgaben, beträgt die Leihgebühr eine Million Euro, die Kaufoption 13 Millionen Euro. In weiterer Folge kann die Ablösesumme durch Bonuszahlungen noch um eine weitere Million Euro ansteigen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. August, 14:50 Uhr: Besiktas und Betis wohl im Duell um Coutinho +++ Im Werben um Aston Villas Philippe Coutinho soll sich laut Fabrizio Romano ein Zweikampf entpuppt haben. Demnach dürften sowohl Besiktas Istanbul als auch Real Betis Vorstöße gemacht haben, um den Brasilianer zu verpflichten, der bei Aston Villa angeblich keine Perspektive mehr haben soll. Entsprechend dürften die Engländer Coutinho keine Steine in den Weg legen, nun liegt es am früheren Star von Barca und Bayern, wie bzw. wo er seine sportliche Zukunft plane.

+++ Update, 31. August, 14:36 Uhr: Bedient sich Augsburg bei den Spurs? +++ Neben Gregory Wüthrich von Sturm Graz könnte möglicherweise noch weitere Verstärkung für die Defensive des FC Augsburg kommen. Laut "The Athletic" sollen die Fuggerstädter in Gesprächen mit Tottenham über eine Leihe von Japhet Tanganga sein. Zunächst sollen die Londoner 14 Millionen Euro Ablöse für Tanganga gefordert haben, mittlerweile aber auch mit einem Leih-Transfer einverstanden sein. Für Wüthrich sollen derweil laut "Kicker" lediglich 1,5 Millionen Euro Ablöse an Sturm Graz fällig werden.

+++ Update, 31. August, 14:17 Uhr: Werder vor Deman-Deal +++ Werder Bremen wird sich aller Voraussicht nach mit Linksverteidiger Oliver Deman verstärken. Der 23-jährige wechselt demnach von Cercle Brügge an die Weser. "Wir haben ihn lange beobachtet. Er ist in Bremen und ich gehe davon aus, dass der Transfer heute über die Bühne geht“, wird Lizenzspielerleiter Clemens Fritz am Mittwoch zitiert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. August, 14:04 Uhr: Neuer Klub für Ex-Herthaner Uremovic +++ Kurz nach seiner Vertragsauflösung bei Union Berlin hat Innenverteidiger Filip Uremovic seinen Wechsel zu Hajduk Split vollzogen. Er unterzeichnete einen Vertrag bis 2027. Damit kehrt der 26-jährige Kroate in seine Heimat zurück. Für die Berliner bestritt Uremovic 23 Pflichtspiele.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. August, 13:51 Uhr: Kehrt Skarke nach Darmstadt zurück? +++ Wie der "Kicker" berichtet, soll Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt an einer Rückkehr von Tim Skarke arbeiten. Demnach steht eine mögliche Leihe des Offensivspielers von Union Berlin im Raum. Laut "Sky" dürfte mit der bevorstehenden Leihe nach Darmstadt auch eine Vertragsverlängerung in Berlin um ein Jahr einhergehen. Skarke spielte bereits von 2019 bis 2022 für die Lilien und könnte den Bundesliga-Rückkehrer nun zumindest vorübergehend bis zum Saisonende verstärken. Zuletzt war der 26-Jährige in der Vorsaison von Union an Schalke ausgeliehen.

+++ Update, 31. August, 13:35 Uhr: HSV gibt Heil ab +++ Der Hamburger SV trennt sich von Ogechika Heil. Der 22 Jahre alte Flügelstürmer wechselt in die 3. Liga zu Aufsteiger Preußen Münster. Dort unterschrieb Heil einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. August, 13:18 Uhr: Fix! Gladbach leiht Jordan Siebatcheu aus +++ Nun hat Borussia Mönchengladbach die Verpflichtung von Stürmer Jordan Siebatcheu bestätigt. Der US-Amerikaner wechselt von Union Berlin auf Leihbasis an den Niederrhein. Zudem hat sich Gladbach eine Kaufoption gesichert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. August, 13:03 Uhr: Union wohl vor Bonucci-Verpflichtung +++ Bundesligist Union Berlin soll laut "Sky Sports" tatsächlich vor einer Verpflichtung von Leonardo Bonucci stehen. Demnach sei man nur noch einen Schritt davon entfernt, den italienischen Abwehrstar unter Vertrag zu nehmen, der seit Anfang Juli vereinslos ist. Zuvor spielte der 36-Jährige viele Jahre bei Juventus Turin sowie dem AC Mailand. Nun könnte Bonucci den Berliner Champions-League-Teilnehmer verstärken, der zuvor im Sommer 2023 mit Robin Gosens und Kevin Volland zwei prominenten Neuzugänge präsentierte.

+++ Update, 31. August, 12:41 Uhr: Werder bekommt wohl üppige Gruev-Ablöse +++ Ilja Gruev soll laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel von Werder Bremen zum englischen Zweitligisten Leeds United stehen. Laut dem Werder-Portal "Deichstube" dürften die Bremer für den Verkauf des Mittelfeldspielers eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro erhalten. Wie "Sky" berichtet, kann die Summe durch Bonuszahlungen sogar auf bis zu sechs Millionen Euro ansteigen. Bereits am Mittwoch bestätigte Werder, dass Gruev aufgrund von Verhandlungen mit einem anderen Klub freigestellt sei.

+++ Update, 31. August, 12:20 Uhr: Roma stellt Lukaku vor +++ Die Roma hat nun die Verpflichtung von Romelu Lukaku offiziell bestätigt. Der belgische Stürmer wechselt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis von Chelsea zum italienischen Hauptstadtklub. Die Leihgebühr soll Berichten zufolge bei sechs Millionen Euro liegen. Bei Chelsea hat der Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2026.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. August, 12:05 Uhr: Iwobi wohl vor Fulham-Wechsel +++ Der frühere Arsenal-Profi Alex Iwobi dürfte einmal mehr innerhalb der Premier League wechseln. Laut "Sky Sports" soll es aussichtsreiche Gespräche zwischen Iwobis Klub Everton und dem FC Fulham über einen Transfer des nigerianischen Nationalspielers geben. Iwobis Vertrag beim FC Everton läuft am 30. Juni 2024 aus.

+++ Update, 31. August, 11:52 Uhr: Vlachodimos einigt sich wohl mit Nottingham +++ Der frühere Stuttgarter Keeper Odisseas Vlachodimos hat sich laut Fabrizio Romano mit Premier-League-Klub Nottingham auf einen Transfer geeinigt. Nun seien noch die Verhandlungen zwischen den Klubs bezüglich der Ablöse ausständig, ehe ein Deal über die Bühne gehen könne. Vlachodimos verlor zuletzt bei Benfica Lissabon seinen Stammplatz, sucht nun wohl eine neue Herausforderung. Sein Vertrag beim portugiesischen Meister läuft eigentlich noch bis zum Sommer 2027. Im Vorjahr war Vlachodimos Stammkeeper unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt, als Benfica die Meisterschaft in Portugal gewann.

+++ Update, 31. August, 11:39 Uhr: Bayern-Juwel Aydin nach Istanbul? +++ Bayern-Talent Eyüp Aydin soll laut einem Bericht von "Sports Digitale" vor einem Abgang aus München stehen. Der 19-Jährige dürfte sich dem türkischen Topklub Galatasaray Istanbul anschließen. Beim Champions-League-Teilnehmer soll Aydin einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen, wie es im Bericht heißt. Die Verhandlungen zwischen den Klubs sollen bereits abgeschlossen sein. In München läuft Aydins Vertrag noch bis 2024.

+++ Update, 31. August, 11:26 Uhr: ManCity wohl vor Nunes-Verpflichtung +++ Wie "The Athletic" berichtet, soll sich der englische Meister Manchester City mit Wolverhampton auf einen Transfer von Matheus Nunes geeinigt haben. Demnach fließen wohl 62 Millionen Euro Ablöse an die Wolves. Damit würde Nunes zum teuersten Verkauf in Wolverhamptons Vereinsgeschichte aufsteigen. Der Vertrag des 25-jährigen Portugiesen läuft eigentlich noch bis 2027 (mit Option auf eine weitere Saison). Er wechselte erst im Sommer 2022 von Sporting zu den Engländern. Damals zahlte Wolverhampton kolportierte 45 Millionen Euro Ablöse.

+++ Update, 31. August, 11:07 Uhr: Jordan Siebatcheu bereits im Gladbach-Training +++ Die Leihe von Jordan Siebatcheu von Union Berlin zu Borussia Mönchengladbach steht kurz vor dem Abschluss. Wie die Fohlen am Donnerstagvormittag bestätigten, befindet sich der US-Amerikaner bereits im Training bei den Gladbachern. Nur noch letzte Details bezüglich der angestrebten Leihe seien zu klären.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. August, 10:49 Uhr: Bielefeld bedient sich in Augsburg +++ Drittligist Arminia Bielefeld verstärkt sich mit Noah Joel Sarenren Bazee. Der 27-Jährige wechselt vom FC Augsburg zu den Ostwestfalen. "Ich habe in unseren Gesprächen viel Vertrauen gespürt. Michael Mutzel und Mitch Kniat haben mir aufgezeigt, was sie mit mir vorhaben und was sie von mir erwarten", wird der Bielefelder Neuzugang in der Pressemitteilung zitiert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. August, 10:35 Uhr: Demme wohl in Florenz angeboten +++ Nachdem der Transfer von Diego Demme zu Hertha BSC geplatzt ist, soll der deutsche Profi in Reihen des italienischen Meisters SSC Neapel laut Gianluca di Marzio beim Serie-A-Konkurrenten Florenz angeboten worden sein. Beim Klub aus der Toskana könnte Routinier Demme ein heißes Thema werden, sollte Florenz kurzfristig noch Sofyan Amrabat verkaufen. Demmes Vertrag in Neapel läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Einem Wechsel zur Hertha erteilte der Mittelfeldspieler zuletzt selbst eine Absage.

+++ Update, 31. August, 10:18 Uhr: Paderborn schnappt sich Brackelmann +++ Zweitligist SC Paderborn hat sich mit Calvin Brackelmann verstärkt. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom FC Ingolstadt zu den Ostwestfalen. "Calvin ist ein robuster Spieler und verfügt für seine Größe über hohe Dynamik. Er hat viel Entwicklungspotenzial und bringt als linksfüßiger Verteidiger ein besonderes Profil mit", wird SCP-Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber in der Pressemitteilung des Zweitligisten zitiert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. August, 10:04 Uhr: Ex-Eintracht-Star Kostic auf die Insel? +++ Der frühere Bundesliga-Profi Filip Kostic könnte Juventus Turin nach nur einer Saison schon wieder verlassen. Der Serbe soll laut "Sky Sports" das Interesse von West Ham United auf sich gezogen haben. Die Londoner prüfen dem Bericht nach nun die Möglichkeit eines Last-Minute-Transfers. Als mögliche Ablösesumme werden bis zu 29 Millionen Euro genannt. Kostic' Vertrag in Turin läuft noch bis 2026.

+++ Update, 31. August, 09:52 Uhr: TSG-Talent Asllani wohl vor Leihe +++ 1899 Hoffenheim verleiht Talent Fisnik Asllani laut dem Portal "transfermarkt.de" nach Österreich zu Austria Wien. Demnach soll der 21 Jahre alte Stürmer bei den Wienern die Nachfolge von Haris Tabakovic antreten, der erst kürzlich zu Hertha BSC transferiert wurde. Asllanis Vertrag bei den Kraichgauern läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Bislang kam der gebürtige Berliner zu zehn Pflichtspiel-Einsätzen für die Profis der Hoffenheimer.

+++ Update, 31. August, 09:34 Uhr: Füllkrug wohl vor BVB-Transfer +++ Borussia Dortmund soll den gewünschten Backup für Stürmer Sebastien Haller gefunden haben. Laut "WAZ" und "Sport 1" soll Niclas Füllkrug von Werder Bremen zum BVB wechseln. Der Nationalspieler soll sich demnach mit Dortmund auf einen einen Dreijahresvertrag geeinigt haben. Allerdings steht eine Einigung zwischen den Klubs in Sachen Ablöse noch aus.

+++ Update, 31. August, 09:11 Uhr: Rennes holt Bundesliga-Flirt Rieder +++ Ligue-1-Klub Stade Rennes hat die Verpflichtung von Fabian Rieder vom Schweizer Meister Young Boys Bern bestätigt. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Die Ablösesumme soll sich auf 15 Millionen Euro betragen. Vor seinem Wechsel nach Rennes wurde Rieder auch mit einem möglichen Bundesliga-Transfer in Verbindung gebracht. Unter anderem soll Gladbach Interesse gehabt haben. Auch zu Dortmund und Bayern gab es in der Vergangenheit Gerüchte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. August, 08:56 Uhr: Wolfsburgs Baku bittet wohl um Freigabe +++ Der Wolfsburger Ridle Baku strebt laut "Bild" wohl noch einen Last-Minute-Abgang an. Demnach soll der Flügelspieler die Verantwortlichen des VfL um eine Freigabe für einen Wechsel gebeten haben. Dem Bericht nach soll der portugiesische Meister Benfica Lissabon an einer Leihe des 25-Jährigen interessiert sein. Bei Benfica ist mit Roger Schmidt ein früherer Bundesliga-Coach im Amt, der den Hauptstadt-Klub in der Vorsaison zum Meistertitel führte. Bakus Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2025.

+++ Update, 31. August, 08:41 Uhr: Hertha holt Bouchalakis +++ Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat die Verpflichtung des griechischen Mittelfeldspielers Andreas Bouchalakis bestätigt. Der 30-Jährige wechselt von Olympiakos Piräus nach Berlin, wo er einen Vertrag bis 2025 unterzeichnete.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 31. August, 08:22 Uhr: Drei Kandidaten im Gespräch - FCA will Defensive stärken +++ Der FC Augsburg will wohl kurz vor Ende der Sommertransfer-Periode die Defensive noch einmal personell verstärken. Dafür sind insgesamt gleich drei Kandidaten im Gespräch. Zum einen bringt die "Bild" Jonjoe Kenny und Marc-Oliver Kempf von Bundesliga-Absteiger Hertha BSC ins Spiel. Aus Österreich wird gemeldet, dass Gregory Wüthrich von Sturm Graz vor einem Wechsel zu den Fuggerstädtern stehen soll.

+++ Update, 31. August, 08:05 Uhr: Ansu Fati vor Brighton-Leihe? +++ Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll Barca-Juwel Ansu Fati vor einer Leihe in die Premier League stehen. Dem Bericht nach haben sich die Katalanen mit Brighton auf eine einjährige Leihe ohne Kaufoption geeinigt. Zuletzt wurde Fati unter anderem auch mit Borussia Dortmund und Tottenham in Verbindung gebracht, nun bekommt aber wohl Brighton den Zuschlag.

+++ Update, 31. August, 07:50 Uhr: BVB wohl mit Bella-Kotchap einig +++ Wie "Sky" berichtet hat sich Borussia Dortmund mit dem deutschen Nationalspieler Armel Bella-Kotchap auf einen Wechsel geeinigt. Nun muss der BVB noch eine Lösung mit Bella-Kotchaps Verein Southampton in Sachen Ablösesumme finden. Immerhin hat der 21 Jahre alte Verteidiger beim Premier-League-Absteiger noch einen langfristigen Vertrag bis 2026.

+++ Update, 31. August, 06:23 Uhr: Wechselt Borna Sosa dank eines Transfers von Bremen? +++ Die Suche von Borna Sosa nach einem neuen Verein geht weiter. Nachdem der Transfer zum FC Sevilla vom Tisch scheint, bringt das Portal "Calcio Mercato" einen neuen Verein ins Spiel. Demnach soll der AC Mailand Interesse am kroatischen Nationalspieler haben. Die Bedingung dafür wäre allerdings, dass Fode Ballo-Toure einen Abnehmer findet. Weiteren Gerüchten zufolge, soll er mit dem SV Werder Bremen in Verbindung gebracht werden. Sein marktwert liegt bei 3,5 Millionen Euro.

+++ Update, 30. August, 23:20 Uhr: Ansu Fati vor Überraschungswechsel nach Brighton +++ Offensivspieler Ansu Fati vom FC Barcelona steht vor einem Wechsel nach England - allerdings nicht - wie zunächst gedacht - zu Tottenham Hotspur, sondern überraschend zu Brighton & Hove Albion. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach werden die "Seagulls" den 20-Jährigen für ein Jahr ausleihen. Trainer Roberto De Zerbi soll ein entscheidender Faktor für den Deal gewesen sein. Brighton mischt unter dem Italiener die Premier League auf und qualifizierte sich in der Vorsaison für die Europa League. Das einstige Supertalent Fati hat bei Barca unterdessen einen schweren Stand und kam unter Trainer Xavi nur sporadisch zum Einsatz.

+++ Update, 30. August, 21:52: Wijnaldum zu Gerrard-Klub Al-Ettifaq? +++ Bei Paris Saint-Germain spielt Georginio Wijnaldum keine Rolle mehr, zieht es den Niederländer nun nach Saudi-Arabien? Laut Fabrizio Romano ist der 32-Jährige ein Kandidat bei Al-Ettifaq. Zwischen den Klubs scheinen die Hürden bereits aus dem Weg geräumt zu sein, nun liegt es an Wijnaldum selbst. Bei Al-Ettifaq würde er auf Trainer Steven Gerrard und seinen früheren Liverpool-Mitspieler Jordan Henderson treffen. Gerrard seinerseits soll auch die treibende Kraft hinter einem Wijnaldum-Transfer sein.

+++ Update, 30. August, 21:31: Wechsel von Benjamin Pavard zu Inter Mailand ist fix +++ Der Wechsel von Benjamin Pavard vom FC Bayern München zu Inter Mailand ist perfekt. Beide Vereine bestätigten den Transfer am Mittwochabend. "Merci Benji! Wir bedanken uns herzlich bei Benjamin Pavard für vier äußerst erfolgreiche gemeinsame Jahre", sagte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen. Der 27-Jährige kostet dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro plus Boni an Ablöse. Pavard hatte seinen Wechselwunsch in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zum Ausdruck gebracht. Für die Bayern, zu denen er 2019 vom VfB Stuttgart gekommen war, absolvierte der Abwehrspieler 163 Pflichtspiele.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 30. August, 21:05: PSG vor Transfer von Lyons Barcola +++ Paris Saint-Germain bastelt weiter eifrig am Umbau seines Kaders. Der französische Meister steht laut Transferexperte Fabrizio Romano kurz vor der Verpflichtung von Offensiv-Allrounder Bradley Barcola von Olympique Lyon. Demnach sei PSG bereit, 45 Millionen Euro für den französischen U21-Nationalspieler zu bezahlen. Der 20-Jährige wurde bei "OL" ausgebildet und schaffte im vergangenen Jahr den Sprung in den Profikader. In der Vorsaison absolvierte Barcola 31 Pflichtspiele für Lyon und war an starken 17 Treffern direkt beteiligt.

+++ Update, 30. August, 20:38: Ex-BVB-Flop Reinier nach Italien? +++ Offensivspieler Reinier von Real Madrid könnte erneut verliehen werden. Wie "Sky" berichtet, soll es bereits Gespräche zwischen den "Königlichen" und dem italienischen Serie-A-Aufsteiger Frosinone Calcio geben. Der heute 21-Jährige hatte zwischen 2020 und 2022 bereits leihweise für Borussia Dortmund gespielt, enttäuschte beim BVB jedoch komplett. In der vergangenen Saison war er an den FC Girona verliehen, kam dort aber auch nur zu 18 Einsätzen.

+++ Update, 30. August, 20:14: Berisha wechselt von Augsburg nach Hoffenheim +++ Stürmer Mergim Berisha läuft künftig für die TSG Hoffenheim auf. Die Kraichgauer machten die Verpflichtung des 25-Jährigen vom FC Augsburg am Mittwoch offiziell. Als Ablösesumme fließen dem Vernehmen nach 14 Millionen Euro nach Bayern. Der Neuzugang unterschrieb einen Vierjahresvertrag und trägt ab sofort die Rückennummer '7'. Berisha war im vergangenen Jahr zunächst auf Leihbasis von Fenerbahce Istanbul nach Augsburg gewechselt und erzielte in 26 Pflichtspielen neun Tore für den FCA, vier weitere bereitete er vor. Augsburg zog anschließend die Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro und verkaufte den gebürtigen Berchtesgadener nun mit deutlichem Gewinn weiter.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 30. August, 19:30: Chelsea und ManCity einigen sich auf Palmer-Transfer +++ Der Transfer von England-Talent Cole Palmer von Manchester City zum FC Chelsea rückt offenbar immer näher. Laut Transferexperte Fabrizio Romano erzielten beide Klubs eine prinzipielle Einigung über die Ablösesumme. Diese soll bei 40 Millionen Pfund liegen, weitere fünf Millionen Pfund sind demnach an Boni möglich. Der Medizincheck des 21-Jährigen soll zeitnah stattfinden.

+++ Update, 30. August, 19:20: Monaco holt Arsenal-Stürmer Balogun +++ Die AS Monaco hat sich Stürmer Folarin Balogun vom FC Arsenal geschnappt. Der 22 Jahre alte US-Nationalspieler soll dem Vernehmen nach eine Sockelablöse von 30 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen kosten. Arsenal hat sich wohl zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Balogun geht damit auch weiterhin in der französischen Ligue 1 auf Torejagd. In der vergangenen Saison machte er sich als Leihspieler bei Stade Reims einen Namen und schoss 21 Ligatore für den Klub.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 30. August, 19:07: Lukaku schließt sich der AS Rom an +++ Romelu Lukaku spielt auch in dieser Saison in Italien. Der 30 Jahre alte Belgier wechselt per Leihe für ein Jahr zur AS Rom. Der Klub um Startrainer Jose Mourinho zahlt an Lukakus Stammverein FC Chelsea dem Vernehmen nach eine Leihgebühr in Höhe von 5,8 Millionen Euro. In der vergangenen Saison war Lukaku für Inter Mailand aktiv und stand mit den "Nerazzurri" im Champions-League-Finale gegen Manchester City, wo er als Einwechselspieler eine Riesenchance vergab.

+++ Update, 30. August, 18:45: Jordan wechselt von Union zu Gladbach +++ Stürmer Jordan steht unmittelbar vor einem Wechsel von Union Berlin zu Borussia Mönchengladbach. Wie "Sky" berichtet, soll der Medizincheck noch am Mittwoch stattfinden. Gladbach wird den 27 Jahre alten US-Amerikaner zunächst für ein Jahr ausleihen, anschließend verfügen die "Fohlen" dem Vernehmen nach über eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro.

+++ Update, 30. August, 18:26: Ex-BVB-Kandidat Fresneda wechselt nach Portugal +++ Lange galt Ivan Fresneda als möglicher Kandidat für Borussia Dortmund, nun hat der 18-Jährige einen neuen Klub gefunden. Der Rechtsverteidiger wechselt von Real Valladolid zum portugiesischen Topklub Sporting Lissabon. Dort erhält er einen Fünfjahresvertrag, die Ablösesumme soll bei neun Millionen Euro liegen.

+++ Update, 30. August, 18:17: Wolfsburg vor Transfer von Lyon-Stürmer +++ Der VfL Wolfsburg steht unmittelbar vor einem Transfer von Stürmer Amin Sarr. Das berichtet Fabrizio Romano. Der 22 Jahre alte Schwede soll mit Kaufoption von Olympique Lyon ausgeliehen werden. Am Mittwochabend soll der Medizincheck absolviert werden. Der Deal soll eine Gesamtsumme von 15 Millionen Euro umfassen. Sarr war erst im vergangenen Januar vom SC Heerenveen nach Lyon gewechselt und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag.

+++ Update, 30. August, 17:55: Spektakulärer Tausch zwischen BVB und Bremen? +++ Über das angebliche Interesse von Borussia Dortmund an Niclas Füllkrug haben wir unten bereits berichtet, die "DeichStube" bringt allerdings noch eine weitere Komponente in diesen möglichen Deal. Denn dem Portal zufolge könnte der BVB den Bremern im Falle einer festen Verpflichtung Füllkrugs im Gegenzug ein Leihgeschäft von Youssoufa Moukoko anbieten. Klar ist: Die Bremer bräuchten Ersatz, falls der Torschützenkönig der Vorsaison den Klub verlässt. Und Moukokos Einsatzchancen beim BVB würden weiter schwinden. Ob es tatsächlich so kommt, bleibt allerdings abzuwarten.

+++ Update, 30. August, 17:45: ManCity vor Verpflichtung von Nunes +++ Manchester City hat seine Verstärkung für das zentrale Mittelfeld offenbar gefunden. Laut einem Bericht von "The Athletic" steht Matheus Nunes von den Wolverhampton Wanderers kurz vor einem Wechsel zum amtierenden Triple-Sieger. Der 25 Jahre alte Portugiese soll 55 Millionen Euro Ablöse kosten, die Klubs hätten sich bereits mündlich auf einen Deal verständigt. Im Gegenzug soll Tommy Doyle (21) von ManCity an die "Wolves" verliehen werden.

+++ Update, 30. August, 16:33: Lenglet wohl zu Aston Villa +++ Verteidiger Clement Lenglet könnte nun erneut nach England verliehen werden. Der Franzose vom FC Barcelona, in der Vorsaison an Tottenham verliehen, soll laut Fabrizio Romano vor einer Leihe zu Aston Villa stehen. Eine Vereinbarung zwischen den Vereinen und dem Spieler sollen bereits getroffen worden sein.

+++ Update, 30. August, 16:21: Ex-Schalke-Juwel Avidjaj zurück nach Österreich +++ Das frühere Schalker Toptalent Donis Avdijaj kehrt nach Österreich zurück. Der mittlerweile 27-Jährige unterschreib beim TSV Hartberg einen Vertrag bis 2025 und verlässt damit den FC Zürich endgültig. Bereits im Frühjahr 2023 war der Deutsch-Kosovare an Hartberg ausgeliehen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

In seiner Karriere spielte Wandervogel Avdijaj bereits bei Vereinen aus Deutschland, den Niederlanden, der Türkei, Schottland, der Schweiz, Österreich sowie Zypern.

+++ Update, 30. August, 16:12: Heidenheim gibt Köther ab +++ Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim verleiht Tim Köther bis zum Saisonende in die 3. Liga zum MSV Duisburg. Der Vertrag des 22 Jahre alten Mittelfeldspieler läuft in Heidenheim noch bis 2025.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 30. August, 15:53: Dortmund prüft wohl Füllkrug-Transfer +++ Laut "Ruhr Nachrichten" prüft Vizemeister Borussia Dortmund eine mögliche Verpflichtung von Stürmer Niclas Füllkrug. Ob ein Wechsel allerdings finanziell für Dortmund machbar ist, sei offen. Schließlich erhofft sich Bremen für den 30-Jährigen wohl eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro. In Dortmund wird ein Backup für Stürmer Sebastien Haller gesucht, diese Rolle könnte Füllkrug bei einem Wechsel zum BVB einnehmen. Andererseits soll sich Füllkrug mit seinem Arbeitgeber Werder Bremen aber schon über eine Vertragsverlängerung bis 2026 einig sein. Diese sei aber vom Bundesligisten angeblich noch nicht verkündet worden, weil die Verantwortlichen auf lukrative Transferangebote bis zum Deadline Day hoffen sollen.

+++ Update, 30. August, 15:39: FC Bayern verleiht Vidovic nach Kroatien +++ Meister Bayern München hat den Abgang von Gabriel Vidovic bestätigt. Das Nachwuchstalent wird an den kroatischen Meister Dinamo Zagreb verliehen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Vidovic' Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis zum Sommer 2025. "Dinamo Zagreb ist bekannt für seine gute Akademie und auch dafür, junge Spieler auf hohem Niveau im Profifußball weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass Gabriel dort ideale Voraussetzungen vorfindet, um die nächsten Schritte zu machen und Spielpraxis auch im internationalen Wettbewerb zu sammeln. Wir sind sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung in Zagreb und werden diese sehr intensiv verfolgen", wird Bayerns Nachwuchsleiter Jochen Sauer in der Pressemitteilung der Münchner zitiert.

+++ Update, 30. August, 15:36: Carrasco vor Wechsel nach Saudi-Arabien? +++ Atletico Madrids Yannick Carrasco würde laut übereinstimmenden Berichten von Fabrizio Romano und dem Portal "fussballtransfers.com" wohl seine Ära bei Atletico Madrid beenden. Der Belgier soll sich bereits mit dem saudi-arabischen Klub Al-Shabab auf einen Transfer geeinigt haben. Spielervermittler Pini Zahavi, der den Deal einfädeln soll, stellt wohl ein baldiges, offizielles Angebot von Al-Shabab für Atletico in Aussicht. Der Vertrag des 29-jährigen Carrasco in Madrid läuft nur noch bis zum Sommer 2024.

+++ Update, 30. August, 15:25: Milan verleiht Saelemaekers +++ Der AC Mailand hat Flügelspieler Alexis Saelemaekers innerhalb Italiens verliehen. Der Belgier wird in der Saison 2023/24 für den FC Bologna auflaufen. Zudem sicherte sich Bologna eine Kaufoption für den 24-Jährigen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 30. August, 15:14: Werders Gruev nach Leeds? +++ Der in Bremen freigestellte Ilja Gruev könnte lauf Informationen von "Sky" möglicherweise nach England wechseln. Demnach soll Premier-League-Absteiger Leeds United um den deutschen Trainer Daniel Farke an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers arbeiten. Der Vertrag des 23-jährigen Deutsch-Bulgaren an der Weser läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Neben Gruev wurde nach Angaben des Bundesligisten auch Oliver Burke für Transferverhandlungen freigestellt.

+++ Update, 30. August, 14:59: Berisha-Spur führt wohl zur TSG +++ 1899 Hoffenheim könnte sich wohl in Kürze mit Stürmer Mergim Berisha verstärken. Laut "Sport 1" dürften die Kraichgauer großes Interesse am Augsburger haben, der dort am heutigen Mittwoch schon nicht mehr zu Training erschienen sein soll. Berisha darf die Fuggerstädter angeblich für eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro verlassen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Erst im Sommer 2023 verpflichtete Augsburg den vorherigen Leihspieler fest von Fenerbahce Istanbul. Nun könnte er direkt in derselben Transferperiode noch weiterverkauft werden.

+++ Update, 30. August, 14:40: Iheanacho zurück in die Premier League? +++ Absteiger Leicester City droht der Abgang von Stürmer Kelechi Iheanacho. Laut "Sky" soll Crystal Palace den nigerianischen Angreifer verpflichten wollten. Die Londoner bieten dem Bericht nach zehn bis 15 Millionen Pfund für Iheanacho, die "Foxes" fordern aber noch 18 Millionen Pfund. Eine Einigung in den verbleibenden Tagen der Sommertransfer-Periode scheint also wohl durchaus möglich zu sein.

+++ Update, 30. August, 14:09: Verratti wohl vor Katar-Wechsel +++ PSG dürfte in den kommenden Tagen Marco Verratti in Richtung Katar verabschieden. Der Italiener soll sich laut "RMC Sport" mit dem katarischen Klub Al-Arabi auf einen Transfer geeinigt haben. Die Franzosen sollen für den Verkauf des Mittelfeldspielers 45 Millionen Euro Ablöse erhalten. Der neue PSG-Coach Luis Enrique plant laut "Le Parisien" nicht mehr mit dem 30-Jährigen, soll diesem wohl sogar mitgeteilt haben, dass er ihn nie wieder einsetzen werde.

+++ Update, 30. August, 13:53: Wechselt van de Beek nach Frankreich? +++ Manchester United könnte möglicherweise in den letzten Tagen des Sommertransfer-Fensters noch den Niederländer Donny van de Beek verleihen. Laut dem Portal "fussballtransfers.com" dürften sich die Engländer mit Ligue-1-Klub Lorient auf eine Leihe des 26-Jährigen geeinigt haben. Allerdings soll zur Finalisierung des Deals noch die Zustimmung des Spielers selbst fehlen. Van de Beek konnte sich seit seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zu ManUtd nie richtig durchsetzen, auch nicht unter seinem früheren Ajax-Coach Erik ten Hag nicht. Der Vertrag des einstigen Toptalents läuft noch bis 2025 (mit Option auf eine weitere Saison).

+++ Update, 30. August, 13:31: Keeper Henderson wohl vor United-Abgang +++ Wie "Sky Sports" berichtet, soll Manchester Uniteds Torhüter Dean Henderson vor einem Abgang bei den "Red Devils" stehen. Demnach haben sich die Engländer mit Crystal Palace auf einen Transfer des 26-Jährigen geeinigt. Die Ablösesumme soll umgerechnet 23,3 Millionen Euro betragen. Hendersons Vertrag in Manchester läuft noch bis 2025 (mit Option auf eine weitere Spielzeit). In der Vorsaison war Henderson an Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest verliehen.

+++ Update, 30. August, 13:14: Ex-Bayern-Talent Scott vor Hannover-Wechsel +++ Das frühere Bayern-Talent Christopher Scott soll laut "Sky" unmittelbar vor einer Rückkehr nach Deutschland stehen. Demnach dürfte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler vom belgischen Meister Royal Antwerpen an Hannover 96 ausgeliehen werden. Der Medizincheck sowie die Bekanntgabe des Transfers sollen noch am heutigen Mittwoch erfolgen. Scotts Vertrag in Antwerpen läuft noch bis 2026.

+++ Update, 30. August, 12:55: Chelseas Kaufrausch geht wohl weiter +++ Der FC Chelsea hat wohl noch nicht alle Transferaktivitäten für den Sommer 2023 abgeschlossen. Laut Fabrizio Romano sollen die Londoner Cole Palmer von Meister Manchester City ins Auge gefasst haben. Der 21-jährige Engländer kommt unter Pep Guardiola im City-Starensemble zumeist nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, gilt aber auf der Insel als absolutes Toptalent. Bei den Citizens hat Palmer noch einen Vertrag bis 2026.

+++ Update, 30. August, 12:37: Kehrt Batshuayi nach England zurück? +++ Wie Fabrizio Romano berichtet, könnte Michy Batshuayi in den nächsten Tagen Fenerbahce Istanbul verlassen und in die Premier League zurückkehren. Dem Bericht nach soll Nottingham an einer Verpflichtung des belgischen Stürmers interessiert sein. Als Ersatz für Batshuayi soll Fenerbahce derweil den derzeit vereinslosen Kolumbianer Alfredo Morelos ins Auge gefasst haben.

+++ Update, 30. August, 12:14: Zoller wohl in der 2. Liga begehrt +++ Stürmer Simon Zoller dürfte den VfL Bochum wohl noch bis Ende August verlassen. Laut "RevierSport" sollen mehrere Zweitligisten am 32-Jährigen interessiert sein. Dazu zählen dem Bericht nach Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und der Karlsruher SC. Für den KSC spielte der Routinier bereits von 2008 bis 2012. Zollers aktueller Vertrag in Bochum läuft im Sommer 2024 aus. Er soll bereits um die Freigabe für einen Wechsel gebeten haben.

+++ Update, 30. August, 11:53: Stach teilt angeblich seinen Wechselwunsch mit +++ Der 1. FSV Mainz 05 könnte wohl kurz vor Ende der Sommertransfer-Periode noch Anton Stach abgeben. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler soll den Verantwortlichen laut "Kicker" seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben. Demnach könnte Stach in Kürze einen Transfer innerhalb der Bundesliga zu 1899 Hoffenheim vollziehen. Mit den Kraichgauern soll sich der Noch-Mainzer bereits auf einen Wechsel geeinigt haben.

+++ Update, 30. August, 11:31: Gruev und Burke wohl vor Werder-Abgang +++ Bei Werder Bremen stehen wohl die Abgänge von Oliver Burke und Ilja Gruev bevor. Wie der Bundesligist bestätigt, sind beide Profis für Vertragsgespräche mit anderen Klubs freigestellt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 30. August, 11:09: Kolo Muani bleibt Eintracht-Training fern +++ Eintracht Frankfurt informiert darüber, dass Randal Kolo Muani am Mittwoch nicht am Training des Bundesligisten teilnimmt. Der Stürmer wird von Paris St. Germain umworben und soll laut "Sky" schon um die Freigabe für einen Wechsel zum französischen Meister gebeten haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie "Sky", "L'Equipe" und "RMC" übereinstimmend berichten, soll Kolo Muani auch bereits Richtung Paris abgereist sein, um dort den erhofften Transfer zu PSG bis zum Ende der Wechselfrist unter Dach und Fach zu bringen.

+++ Update, 30. August, 10:48: Lingard zu West Ham United? +++ Der frühere ManUtd-Star Jesse Lingard könnte laut "Sky Sports" wohl bei West Ham United landen. Demnach sollen die Hammers ein Vertragsangebot für den Mittelfeldspieler vorbereiten, der aktuell vereinslos ist. In der Vorsaison war Lingard für Nottingham Forest aktiv. Nun hält er sich bei West Ham fit. Da er ein derzeit vereinsloser Spieler ist, kann er auch nach Schließung des Transferfensters noch wechseln.

+++ Update, 30. August, 10:30: Chaibi wechselt nach Frankfurt +++ Eintracht Frankfurt schnappt sich Fares Chaibi. Die Hessen haben die Verpflichtung des 20 Jahre alten Offensivspielers vom FC Toulouse bekanntgegeben. Der algerische Nationalspieler unterschrieb bei der Eintracht einen Vertrag bis 2028 und soll Medienberichten zufolge zehn Millionen Euro Ablöse gekostet haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 30. August, 09:32: Lenz wechselt nach Leipzig +++ RB Leipzig hat die Verpflichtung von Christopher Lenz bestätigt. Der Außenverteidiger wechselt von Eintracht Frankfurt zu den Sachsen. In Leipzig unterschrieb Lenz einen Vertrag bis 2024 mit Option auf eine weitere Saison.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 30. August, 09:01: Ajax holt Kudus-Ersatz aus Metz +++ Ajax Amsterdam hat sich mit Georges Mikautadze verstärkt. Der 22 Jahre alte Georgier soll bei den Niederländern die Nachfolge von Mohammed Kudus antreten, den Ajax erst kürzlich in die Premier League zu West Ham United verkaufte. Für Mikautadze, der vom FC Metz nach Amsterdam wechselt, fließen 16 Millionen Euro Ablöse. Durch Bonuszahlungen kann die Summe auf bis zu 19 Millionen Euro ansteigen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 30. August, 08:33: Wanner-Leihe zu Sturm Graz? +++ Wie die österreichische Zeitung "Krone" berichtet, könnte Bayern-Talent Paul Wanner wohl noch im Transfer-Endspurt zu Vizemeister Sturm Graz wechseln. Demnach könnte der 17-Jährige an die Grazer verliehen werden, wie es im Bericht heißt. In München kam das deutsch-österreichische Talent zuletzt hauptsächlich bei der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. Beim FC Bayern hat der Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis 2027.

+++ Update, 30. August, 08:15: Brighton präsentiert Caicedo-Nachfolger +++ Premier-League-Klub Brighton hat nach dem Verkauf von Moises Caicedo dessen potenziellen Nachfolger vorgestellt. Die Engländer verpflichteten Carlos Baleba aus Lille, der 19-Jährige soll um die 30 Millionen Euro Ablöse gekostet haben. Bei Brighton unterzeichnete Baleba einen Fünfjahresvertrag. Zuvor verkaufte der Klub Caicedo für 116 Millionen Euro an Chelsea.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 30. August, 07:45: Bayern-Talent Ibrahimovic nach Italien? +++ Bayern Münchens Talent Arijon Ibrahimovic dürfte seine Karriere wohl in der Serie A fortsetzen. Laut dem Transfermarkt-Experten Gianluca di Marzio soll der 17-Jährige vor einem Wechsel zu Erstliga-Aufsteiger Frosinone stehen. Wie "Sport 1" berichtet, soll es sich dabei um eine Leihe handeln. Zuletzt wechselte mit Marvin Cuni bereits ein weiteres Bayern-Talent zu Frosinone. Ibrahimovic' Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2025.

+++ Update, 29. August, 21:25: Kolo Muani bittet Eintracht um Freigabe +++ Wird Eintracht Frankfurt jetzt weich? Torjäger Randal Kolo Muani hat noch einmal mit Nachdruck erklärt, dass er zu Paris Saint-Germain wechseln möchte. Zuletzt hatte PSG 80 Millionen Euro für den 24-Jährigen geboten, die Eintracht hatte aber abgelehnt. Bei Sky Sport bittet der Stürmer nun sehr offensiv um seine Freigabe. "Ich habe Eintracht Frankfurt viel zu verdanken. Ich habe die Fans in mein Herz geschlossen und mich immer top professionell verhalten. Ich habe bis zuletzt immer alles für den Verein gegeben", sagte er. Es sei kein Geheimnis, dass Paris Saint-Germain ein Rekordangebot für ihn hinterlegt habe, meinte er: "Ein Wechsel zu Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich. Ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt. Ich hoffe und wünsche mir, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird."

+++ Update, 29. August, 20:25: United einig mit Cucurella? +++ Der Transfer von Marc Cucurella zu Manchester United rückt offenbar näher. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, sind sich die "Red Devils" mit dem Linksverteidiger über einen Vertrag einig. Bei seinem aktuellen Klub FC Chelsea soll auch schon ein erstes Angebot eingegangen sein: Zwei Millionen Euro für eine Leihe über eine Saison.

+++ Update, 29. August, 18:25: Lindström verlässt die Eintracht +++ Jesper Lindström verlässt die Eintracht und wechselt in die Serie A zur SSC Neapel. Das gaben die Hessen offiziell bekannt. Die Ablöse soll angeblich bei rund 30 Millionen Euro liegen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Der Titelgewinn in der Europa League, das Erreichen des DFB-Pokalfinales und nicht zuletzt viele besondere Momente in der Bundesliga wird er immer mit der Eintracht verbinden und umgekehrt", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. "Jespers Zeit in Frankfurt war auch geprägt von einer starken individuellen Entwicklung, die auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir als Klub in der Lage sind, hochtalentierte Spieler auf das nächste Level zu heben."

+++ Update, 29. August, 18:15: Manchester United will alten Bekannten +++ Holt Manchester United einen alten Bekannten? Sky UK berichtet, dass die "Red Devils" Kontakt zu Ex-Bayern-Star Pierre-Emile Hojbjerg aufgenommen haben. Bei einem entsprechenden Angebot sollen die Tottenham Hotspur angeblich gesprächsbereit sein. Neben Hojbjerg werden auch Sofyan Amrabat (Florenz) und Bayerns Ryan Gravenberch gehandelt. Gravenberch spielt in den Planungen von Trainer Thomas Tuchel keine große Rolle.

+++ Update, 29. August, 17:15: Eintracht verpflichtet Kaua Santos +++ Eintracht Frankfurt hat das 20 Jahre alte brasilianische Torhüter-Talent Kaua Santos verpflichtet. Der 1,96 m große Nachwuchs-Schlussmann von Erstligist CR Flamengo und der U20-Selecao erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2028, laut brasilianischen Medien zahlt die Eintracht 1,6 Millionen Euro. Nummer eins der Frankfurter ist Nationaltorhüter Kevin Trapp.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Wir freuen uns, dass wir mit Kaua Santos ein großes Torhütertalent verpflichten konnten. Wir haben ihn durch unsere Scouting- und Torwartabteilung seit Längerem beobachtet und sind von seinem großen Potential überzeugt", sagte Sportdirektor Timmo Hardung.

+++ Update, 29. August, 16:26: Lenz wohl vor Wechsel zu RB +++ Christopher Lenz steht vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Das berichtet Sky. Der bisherige Arbeitgeber Eintracht Frankfurt soll eine Million Euro Ablöse für den 28-Jährigen erhalten. Alle Seiten sollen sich einig sein, lediglich der Medizincheck stehe noch aus, so Sky weiter.

+++ Update, 29. August, 16:00: Spence zu Leeds United? +++ Neuzugang für Ex-Gladbach-Trainer Daniel Farke? Rechtsverteidiger Djed Spence von den Tottenham Hotspur steht vor einer Leihe zu Absteiger Leeds United, wie "The Athletic" berichtet. Im vergangenen Jahr hatte auch der FC Bayern den Verteidiger im Blick.

+++ Update, 29. August, 15:26: Everton bestätigt Beto-Transfer +++ Der FC Everton hat die Verpflichtung von Beto bestätigt. Der portugiesische Stürmer unterschrieb für vier Jahre beim Premier-League-Klub und Everton dürfte 31 Millionen Euro Ablöse an Udinese Calcio überwiesen haben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 29. August, 15:15 Uhr: Pavard-Deal wohl durch +++ Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll der Wechsel von Benjamin Pavard vom FC Bayern zu Inter Mailand durch sein. Demnach geht der Wechsel für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro über die Bühne. Zudem wurden dem Bericht nach Bonuszahlungen von bis zu zwei Millionen Euro vereinbart. Wie wiederum Gianluca di Marzio berichtet, soll der Medizincheck am Mittwoch stattfinden.

+++ Update, 29. August, 14:55 Uhr: Kehrt Origi nach England zurück? +++ Der frühere Liverpool-Stürmer Divock Origi könnte möglicherweise noch in dieser Sommertransfer-Periode nach England zurückkehren. Laut "Talksport" soll neben Sheffield United nun auch Burnley Interesse am Milan-Profi haben. Bei Premier-League-Aufsteiger Burnley sitzt mit Vincent Kompany ein belgischer Landsmann Origis auf der Trainerbank. Origis Vertrag in Mailand läuft noch bis 2026.

+++ Update, 29. August, 14:40 Uhr: Lozano verlässt wohl Meister Neapel +++ Der Mexikaner Hirving Lozano dürfte den italienischen Meister SSC Neapel in den kommenden Tagen wohl verlassen. Laut "Corriere dello Sport" soll der Offensivspieler zu seinem Ex-Klub PSV Eindhoven zurückkehren. Die beiden Vereine sollen sich auf eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro für den 28-Jährigen geeinigt haben. Vor vier Jahren kam Lozano von der PSV zu den Italienern, kostete damals kolportierte 45 Millionen Euro Ablöse. Am Mittwoch soll Lozano den Medizincheck in Eindhoven absolvieren.

+++ Update, 29. August, 14:21 Uhr: Holt Nottingham noch Vlachodimos und Hudson-Odoi? +++ Premier-League-Klub Nottingham Forest könnte möglicherweise gleich zwei Ex-Bundesliga-Akteure verpflichten. Laut "Sky Sports" könnte der frühere Stuttgart-Keeper Odysseas Vlachodimos von Benfica Lissabon auf die Insel wechseln. Als Ablöse sind neun Millionen Euro im Gespräch. Zudem soll Nottingham auch wegen eines Transfers des früheren Leverkuseners Callum Hudson-Odoi mit dessen Klub Chelsea verhandeln. Die Vereine sollen wohl vor einer Einigung stehen. Hudson-Odois Vertrag bei den Londonern läuft noch bis 2024.

+++ Update, 29. August, 13:45 Uhr: VfB hat möglichen Mavropanos-Nachfolger an der Angel +++ Der VfB Stuttgart hat Konstantinos Mavropanos zuletzt an West Ham United verkauft, noch immer suchen die Schwaben einen geeigneten Nachfolger für den griechischen Innenverteidiger. Laut "Kicker" soll Benfica Lissabons Talent Tomas Araujo ein Kandidat sein. Der 21-Jährige hat bei den Portugiesen noch einen langfristigen Vertrag bis 2028. Benfica sucht nun wohl einen Leihverein für Araujo, genau da kommt nun der VfB ins Spiel. Allerdings sollen auch Vereine aus Spanien und England an einer Araujo-Leihe Interesse haben.

+++ Update, 29. August, 13:20 Uhr: Holt Hoffenheim Anton Stach? +++ Wie der "Kicker" berichtet, soll 1899 Hoffenheim an einer Verpflichtung von Anton Stach arbeiten. Demnach befinden sich die Kraichgauer in fortgeschrittenen Gesprächen mit Stachs Arbeitgeber Mainz. Als Ablösesumme sind zehn Millionen Euro im Gespräch. Neben Hoffenheim soll auch Borussia Mönchengladbach Interesse am 24-Jährigen haben. Stachs Vertrag beim FSV läuft noch bis 2024.

+++ Update, 29. August, 12:54 Uhr: Fulham verpflichtet Castagne +++ Premier-League-Klub Fulham hat die Verpflichtung von Timothy Castagne bestätigt. Der belgische Nationalspieler wechselt von Absteiger Leicester City zu den Londonern. Die Ablösesumme für den 29-Jährigen soll Medienberichten zufolge 13 Millionen Euro Ablöse kosten. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 29. August, 12:21 Uhr: Borre wohl vor Spanien-Wechsel +++ Eintracht Frankfurt hat wohl einen Abnehmer für Stürmer Rafael Borre gefunden. Laut "Bild" könnte der Kolumbianer zum FC Valencia wechseln. Dem Bericht nach dürften die Spanier bereit sein, die von Frankfurt geforderten sieben Millionen Euro an Ablöse zu bezahlen. Bei der Eintracht hat der 27-Jährige noch einen Vertrag bis 2025.

+++ Update, 29. August, 10:29 Uhr: Gibt Wolfsburg Ridle Baku nach Turin ab? +++ Wie der italienische Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, soll der FC Turin Interesse an Wolfsburgs Ridle Baku haben. Demnach erwägt der Serie-A-Klub wohl eine Leihe inklusive Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro. Allerdings geht aus dem Bericht auch hervor, dass Baku lediglich ein Alternativkandidat zu Brandon Soppy von Atalanta Bergamo sein dürfte. Sollte dieser Deal nicht zustande kommen, wäre Baku demnach erst eine ernsthafte Überlegung bei den Turinern. Zudem ist ohnehin fraglich, ob Wolfsburg Baku überhaupt abgeben würde. Der 25-Jährige kam in beiden bisherigen Bundesliga-Partien der laufenden Saison für die Niedersachsen zum Einsatz. Sein Vertrag beim VfL läuft noch bis 2025.

+++ Update, 27. August, 12:25 Uhr: Leverkusen holt Tella aus Southampton +++ Trotz des gelungenen Saisonstarts hat Bayer Leverkusen noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die "Werkself" verpflichtete Nathan Tella von Premier-League-Absteiger FC Southampton. Der englische Flügelstürner mit nigerianischen Wurzeln unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Der 24-Jährige stammt aus der Jugend des FC Arsenal, spielte bislang nur in seinem Heimatland. Die Ablöse soll Berichten zufolge etwa 20 Millionen Euro betragen.

+++ Update, 25, August, 14:00 Uhr: Marc-Andre ter Stegen verlängert langfristig beim FC Barcelona +++ Marc-Andre ter Stegen bleibt dem FC Barcelona auch über 2025 hinaus erhalten. Wie die Katalanen am Freitagmittag mitteilten, hat der deutsche Nationaltorwart seinen Kontrakt bis 2028 verlängert. Dieser enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro. Ter Stegen, seit der Saison 2023/24 erster Stellvertreter von Kapitän Sergi Roberto, steht bereits seit 2014 bei Barca zwischen den Pfosten. Mittlerweile kommt er auf 379 Pflichtspiele für die "Blaugrana" und blieb dabei 159 Mal ohne Gegentor.

+++ Update, 25. August, 11:35 Uhr: Dodi Lukebakio geht von Hertha BSC zum FC Sevilla +++ Dodi Lukebakio galt seit dem Bundesliga-Abstieg von Hertha BSC als einer der heißesten Verkaufskandidaten, nun ist sein Wechsel offiziell. Der Belgier stürmt künftig für den spanischen Champions-League-Teilnehmer FC Sevilla. Medienberichten zufolge kassieren die Berliner für den 25-Jährigen zwischen zehn und elf Millionen Euro. Bei den Andalusiern unterzeichnete Lukebakio einen Fünfjahresvertrag.

+++ Update, 24. August, 13:40 Uhr: Jean-Manuel Mbom zieht es von Bremen nach Dänemark +++ Werder Bremen und Mittelfeldspieler Jean-Manuel Mbom gehen getrennte Wege. Wie die Hanseaten zwei Tage vor der Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg (ab 15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) bekanntgaben, schließt sich der ehemalige deutsche U-Nationalspieler dem dänischen Erstligisten Viborg FF an. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. "Für Manuel und seine Entwicklung ist es wichtig, dass er nach seiner langen Verletzung viel spielt. Die Chancen auf Einsatzzeit sind in Viborg höher als bei uns in Bremen. Daher haben wir dem Transfer zugestimmt", wird Leiter Profifußball Clemens Fritz, der Mbom zudem "alles erdenklich Gute" wünschte, in der Pressmitteilung zitiert.

+++ Update, 24. August, 10:30 Uhr: Ex-Bundesliga-Profi Valentino Lazaro wechselt innerhalb Italiens +++ 2019 wechselte Valentino Lazaro für angeblich etwas mehr als 22 Millionen Euro von Hertha BSC zu Inter Mailand. Beim Champions-League-Finalisten der Vorsaison wurde der Österreicher aber nie wirklich glücklich und wurde vier Mal verliehen, unter anderem an Borussia Mönchengladbach. Nun verlässt der 27-Jährige Inter endgültig und schließt sich dem Liga-Konkurrenten FC Turin an, für den er bereits in der vergangenen Saison aktiv war. Wie "Il Toro" berichtet, wird für den rechten Außenbahnspieler eine Ablöse in Höhe von rund vier Millionen Euro fällig.

+++ Ex-Dortmunder Thomas Delaney auf Leihbasis von Sevilla nach Anderlecht +++ Thomas Delaney, in der Bundesliga jahrelang für den SV Werder Bremen, den BVB und in der Rückrunde der vergangenen Saison für die TSG Hoffenheim aktiv, kickt künftig für den RSC Anderlecht. Der Däne wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von Europa-League-Sieger FC Sevilla nach Belgien. Medienberichten zufolge soll der Deal auch eine Kaufoption enthalten, über die Höhe ist jedoch nichts bekannt.

+++ Premier-League-Aufsteiger Burnley schnappt sich Talent Aaron Ramsey +++ Nach dem Aufstieg in die höchste englische Spielklasse tätigte der FC Burnley einige Transfers. Der jüngste Neuzugang trägt den Namen Aaron Ramsey und schließt sich von Liga-Konkurrent Aston Villa den "Clarets" an. Für den englischen U20-Nationalspieler, der für fünf Jahre unterschrieb, soll Burnley rund 17 Millionen Euro gezahlt haben. "Ich habe lange darauf gewartet, ein Spieler von Burnley zu sein und ich bin sehr glücklich, dass es jetzt endlich offiziell ist. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen", wird Ramsey in der Pressemitteilung zitiert.

Transfergerüchte des FC Bayern München

Die Entlassung von Julian Nagelsmann, das frühe Aus in Champions League und DFB-Pokal, dazu die Last-Minute-Meisterschaft - hinter dem FC Bayern München liegen turbulente Monate. Wie stellt sich der Rekordmeister in der neuen Saison auf? Welche Spieler werden verpflichtet? ran zeigt die Transfergerüchte rund um die Münchner. (Stand: 25. August 2023) © Imago Kiliann Sildillia (SC Freiburg)

Auf der Suche nach einem Ersatz für Benjamin Pavard werden beim FC Bayern München aktuell viele Namen gehandelt. Laut dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" könnte der Rekordmeister jetzt beim SC Freiburg zuschlagen: Bayern soll ein Auge auf den 21-jährigen Kiliann Sildillia geworfen haben. Konkret sei die Spur zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht. Der Franzose unterzeichnete bei Freiburg einen Vertrag bis 2026. © Imago Images Trevoh Chalobah (FC Chelsea)

Ein weiterer möglicher Ersatzkandidat für Benjamin Pavard soll der 24-Jährige Trevoh Chalobah vom FC Chelsea sein, wie "Sky" berichtet. Trainer Thomas Tuchel kennt den gelernten Innenverteidiger noch aus der gemeinsamen Zeit bei Chelsea und soll ein großer Fan sein. Trotzdem ist der Transfer im Moment wohl schwer umzusetzen. © ZUMA Wire Armel Bella-Kotchap (FC Southampton)

Bei der Suche nach einem Ersatz für Benjamin Pavard soll der FC Bayern München sich laut "Sky" nach Armel Bella-Kotchap vom englischen Zweitligisten FC Southampton erkundigt haben. Demnach beschäftige sich auch der BVB seit längerem mit dem deutschen Nationalspieler und soll eine Leihe anstreben, fix ist aber noch nichts. Der 21-Jährige steht noch bis 2026 unter Vertrag. © Sportimage Lukas Klostermann (RB Leipzig)

Nachdem die "AZ" berichtete, dass der FC Bayern Rechtsverteidiger Lukas Klostermann von RB Leipzig im Visier habe, meldet die "Bild" nun, dass der FCB nicht überzeugt vom deutschen Nationalspieler ist. Demnach habe man den Namen als Ersatz für Benjamin Pavard diskutiert, kam aber nicht überein. Ohnehin, so die "Bild" weiter, will Leipzig den 27-Jährigen auch gar nicht abgeben. Klostermann steht noch bis 2024 unter Vertrag. © Picture Point LE Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam)

Neben Klostermann soll auch Lutsharel Geertruida ein Kandidat auf die Pavard-Nachfolge sein. Das berichtet die "tz". Der 23-jährige Niederländer weist ebenso wie Klostermann ein ähnliches Profil wie Pavard auf – kann sowohl Innen- als auch Rechtsverteidiger spielen. Demnach soll bereits seit geraumer Zeit Kontakt mit dem Spieler bestehen … © Box to Box Pictures Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam)

… Auch RB Leipzig soll als Nachfolger für Josko Gvardiol an Geertruida interessiert gewesen sein. Berichten von "transfermarkt.de" zufolge fordert der Meister der Eredivisie jedoch 40 Millionen Euro für den Verteidiger, dessen Vertrag bis 2025 läuft. Das nötige Geld könnten die Bayern durch den offenbar bevorstehenden Abgang von Pavard aber aufbringen. Inter-CEO Massimo Moratti ist nach eigener Aussage optimistisch, dass der Wechsel des 27-Jährigen klappt. © 2022 Getty Images Kyle Walker (Manchester City)

Der FC Bayern soll wohl weiterhin großes Interesse an einer Verpflichtung von Manchester Citys Walker haben. Demnach haben die Münchner laut "L'Equipe" einen weiteren Vorstoß bezüglich des englischen Rechtsverteidigers gemacht - dem Bericht nach jedoch ohne Erfolg. Die Münchner brauchen wohl noch dringend einen Rechtsverteidiger, da Benjamin Pavard den Verein noch verlassen könnte. © 2023 Getty Images Thiago (FC Liverpool)

Thiago, dessen Vertrag beim FC Liverpool noch bis 2024 läuft, erwägt laut der spanischen "Sport" einen vorzeitigen Abschied. Demnach würde der 32-Jährige gerne in seine spanische Heimat zurückkehren, schreibt das Magazin. Der Mittelfeldspieler habe die teuren Verpflichtungen von Dominik Szoboszlai und Alexis Mac Allister zur Kenntnis genommen und suche eine neue Herausforderung. Thiago könnte sich laut "Sport" einen Wechsel zu Celta Vigo, Real Sociedad oder dem FC Sevilla vorstellen. © Imago Wilfred Ndidi (Leicester City)

Greifen die Bayern bei der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler auf eine Notlösung zurück? Wie der "kicker" berichtet, haben die Bayern Interesse an Wilfred Ndidi von Leicester City. Der 26-Jährige war 2022/23 Stammspieler bei den "Foxes", stieg mit dem Meister von 2016 jedoch ab. Sein Marktwert liegt laut "transfermarkt.de" bei 25 Millionen Euro. © Shutterstock Ibrahim Sangare (PSV Eindhoven)

Zuvor kursierte der Name Sangare von der PSV Eindhoven bei den Bayern. Gegenüber "ESPN Niederlande" bestätigte Kiki Musampa, der Bruder von Sangares Berater, das Interesse des Rekordmeisters. Auch PSG und Liverpool hätten die Fühler ausgestreckt. "Aber dort hat er keine Priorität", so der Insider. Sangare wäre wie Ndidi der Typ Sechser, den Tuchel aktuell vermisst. Der 25-Jährige soll in seinem bis 2027 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel über 37 Millionen Euro besitzen. © ANP Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

Definitiv nicht kommen wird wohl Tchouameni von Real Madrid. Die Königlichen haben laut "The Athletic" den Franzosen für unverkäuflich erklärt und planen ihn fest in ihre Zukunft ein. Die Bayern hatten mehreren Medienberichten zufolge vor wenigen Wochen die Fühler nach dem 23-Jährigen ausgestreckt. Ein potenzieller Deal scheint nun kein Thema mehr zu sein. © Imago Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Dortmunds Keeper kann sich aktuell keinen Wechsel zum FC Bayern vorstellen. "Damit beschäftige ich mich überhaupt nicht! Schreiben Sie das bitte auch so auf: Das ist gerade gar kein Thema für mich", sagte der 25 Jahre alte Torhüter des BVB der "Bild". Zuletzt wurde der Schweizer immer wieder mit dem FCB in Verbindung gebracht. Kobels Vertrag in Dortmund läuft bis 2026. © 2023 Getty Images Dusan Vlahovic (Juventus Turin)

Harry Kane ist weiterhin der absolute Wunschspieler des FC Bayern. Aber was passiert, wenn sich ein Transfer des Engländers doch noch zerschlagen sollte? Laut "Tuttosport" hält der deutsche Rekordmeister den Kontakt zu Dusan Vlahovic aufrecht, um als "Plan B" in der Hinterhand zu haben. Problem: Der Serbe soll kurz vor einem Wechsel zu PSG stehen. © 2023 Getty Images Joshua Kimmich

Ist Joshua Kimmich beim FC Bayern München nicht mehr unantastbar? Wie der "Kicker" berichtet, soll der 28-Jährige bei den Entscheidungsträgern des Vereins mittlerweile nicht mehr als unverkäuflich gelten. Demnach würde sich der Rekordmeister gesprächsbereit zeigen, wenn ein interessierter Klub ein lukratives Angebot vorbringen sollte. Allerdings stellte Kimmich selbst klar, "sehr sicher" in dieser Saison bei Bayern zu bleiben. © Getty Leon Goretzka

Sind die Tage von Leon Goretzka beim FC Bayern gezählt? Während Trainer Thomas Tuchel den Mittelfeldspieler anzählte und eine deutliche Leistungssteigerung von ihm erwartet, ist der 28-Jährige intern offenbar durchaus ein Verkaufskandidat. Wie "Sky" berichtet, ist der Rekordmeister bei einem Angebot über 40 bis 50 Millionen Euro gesprächsbereit. Goretzkas aktueller Vertrag läuft noch bis Sommer 2026. Nach der Verpflichtung von Konrad Laimer, der ein ähnliches Profil wie Goretzka hat, besteht im Mittelfeld der Münchner ein Überangebot. © IMAGO/Lackovic Khephren Thuram (OGC Nizza)

Schnuppert der FC Bayern am jüngeren Bruder von Marcus Thuram? Laut "L'Equipe" hat der Rekordmeister ein Auge auf Khephren Thuram vom OGC Nizza geworfen. Der französische U21-Nationalspieler ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und könnte dort die Hierarchie bei den Münchnern durcheinanderbringen. Auch beim FC Liverpool soll der 22-Jährige hoch im Kurs stehen. In Nizza ist der Sohn des Weltmeisters von 1998, Lilian Thuram, noch bis 2025 vertraglich gebunden. © Imago Federico Chiesa (Juventus Turin)

Wildert der FC Bayern München bei Juventus Turin? Die "Gazzetta dello Sport" will erfahren haben, dass die Münchner einer von vier europäischen Top-Klubs sind, die ein konkretes Interesse an Federico Chiesa haben. Dem Bericht zufolge konkurriert der deutsche Rekordmeister mit dem FC Liverpool, Newcastle United und Paris St. Germain um die Dienste des Flügelspielers. Der Italiener wechselte bereits 2020 auf Leihbasis vom AC Florenz zur alten Dame, bevor er im Sommer 2022 für eine kolportierte Ablösesumme von 42,5 Millionen Euro fest verpflichtet wurde. © IMAGO Federico Chiesa (Juventus Turin)

In Turin soll der 25-Jährige noch einen Vertrag bis 2025 haben. Für Juve kam er in der abgelaufenen Saison nach einem Kreuzbandriss nur in 33 Pflichtspielen zum Einsatz. In knapp 1500 Spielminuten erzielte er vier Tore und bereitete sechs Treffer vor. Sein Marktwert wird auf 40 Millionen Euro geschätzt. Mit der italienischen Nationalmannschaft erreichte er in der Endrunde der Nations League den dritten Platz. © 2022 Getty Images Frenkie de Jong (FC Barcelona)

Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, hofft der FC Bayern durch den feststehenden Transfer von Ilkay Gündogan zum FC Barcelona auf eine neue Chance bei Frenkie de Jong. Der Niederländer war schon vergangenes Jahr mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden. Auch damals galten die Münchner als potenzieller Abnehmer. Der Mittelfeld-Star steht zwar noch bis 2026 bei den Katalanen unter Vertrag, hat auf seiner Position mit Pedri, Gavi und Xavi-Wunschspieler Gündogan aber selbst nach dem Abgang von Routinier Sergio Busquets starke Konkurrenz. © IMAGO/ZUMA Wire

+++ Hertha BSC gibt Suat Serdar auf Leihbasis an Hellas Verona ab +++ Der Saisonstart hätte für Bundesliga-Absteiger Hertha BSC mit drei Niederlagen aus drei Zweitliga-Spielen kaum schlechter laufen können. Immerhin haben die Berliner nun einen Großverdiener von der Gehaltsliste bekommen. Mittelfeldspieler Suat Serdar kickt fortan für den italienischen Erstligisten Hellas Verona. Wie italienische Medien berichten, soll sich Hellas zudem eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro für den 26-Jährigen gesichert haben.

Philippe Coutinho (Aston Villa)

Ex-Bayern- und Barca-Star Philippe Coutinho könnte wohl zurück nach Spanien wechseln. Laut dem Radiosender "Cadena Cope" erwägt La-Liga-Klub Real Betis eine Verpflichtung des Brasilianers von Aston Villa, der bei den Engländern trotz Vertrages bis 2026 keine Perspektive mehr haben soll. Zuletzt gab es Gerüchte um einen möglichen Coutinho-Wechsel nach Katar. © 2023 Getty Images Romelu Lukaku (FC Chelsea)

Romelu Lukaku steht kurz vor einem Wechel zur AS Rom, Transferexperte Fabrizio Romano gab bereits sein "Here we go!". Der Belgier wird laut Romano auf Leihbasis zu Mourinhos Roma wechseln, die wohl eine Leihgebühr von 5 Millionen Euro an den FC Chelsea überweisen werden. Lukaku wurde in der vergangenen Saison bereits in die Serie A verliehen und erzielte für Inter 14 Treffer in 37 Pflichstpielen. © ANP Joao Cancelo (Manchester City)

Durchbruch im Cancelo-Poker: Wie Fabrizio Romano berichtet, sollen sich Manchester City und FC Barcelona nach langen Verhandlungen auf einen Leihdeal mit Kaufoption geeinigt haben. Nach einer unglücklichen Leihe zu Bayern München kehrte der portugiesische Außenverteidiger im Sommer nach Manchester zurück. Nun wird er in Barcelona versuchen, wieder zu seiner Topform zu finden. © AFLOSPORT Julian Draxler (Paris St. Germain)

Julian Draxler spielt bei PSG keine Rolle mehr, deshalb würde der 29-Jährige seinen noch bis Sommer 2024 laufenden Vertrag gerne auflösen. Im Interview mit der "Bild" spricht Draxlers Berater Roger Wittmann über mögliche Interessenten und Möglichkeiten, die aktuell im Raum stehen: "Julian hat ein Angebot aus dem Mittleren Osten, das ist sehr großrahmig. Er hat aber im Moment auch ein familiäres Thema zu bewältigen. Daher weiß ich es nicht, ob er es jetzt macht. Ein Wechsel in die Wüste ist sicher eine Option". Eine Rückkehr in die Bundesliga schließt Wittmann allerdings aus. © Buzzi Leonardo Bonucci (Juventus Turin)

Union Berlin bekommt im angeblichen Werben um Leonardo Bonucci wohl Konkurrenz. Laut dem Transfermarkt-Experten Gianluca Di Marzio soll auch Serie-A-Aufsteiger CFC Genua Interesse am Altstar haben und erste Kontakte zum 36-Jährigen geknüpft haben. Nach Ablauf seines Vertrages bei Juventus Turin ist Bonucci vereinslos, kann somit auch nach Ende der Sommertransfer-Periode wechseln. © Independent Photo Agency Kylian Mbappe (Paris St. Germain)

Laut der "Sport Bild" will Real Madrid kurz vor Transferschluss noch ein Angebot für den PSG-Superstar abgeben. Demnach sollen die Pariser damit unter Druck gesetzt werden, da keine Zeit mehr für weitere Nachverhandlungen bliebe. Demnach würden die "Königlichen" 120 Millionen Euro Ablöse bieten - PSG fordert aber laut "AS" 250 Millionen Euro ... © 2023 Getty Images Kylian Mbappe (Paris St. Germain)

Mbappe hatte sich für die kommende Saison eigentlich zu den Parisern bekannt. Zudem soll er bei einem Verbleib bis 2024 wohl 100 Millionen Euro Treuebonus. kassieren. Zudem hatte Real-Trainer Carlo Ancelotti einem Mbappe-Transfer zuletzt eine Absage erteilt: "Ich schließe es zu 100 Prozent aus." © imago Mason Greenwood (Manchester United)

Greenwood war 2022 wegen Vergewaltigungsvorwürfen von United suspendiert worden, nun gab der Verein bekannt, sich vom 21-Jährigen trennen zu wollen - obwohl er nie offiziell verurteilt wurde. Laut "The Sun" sollen einige saudi-arabischen Klubs an Greenwood dran sein - insbesondere der von Steven Gerrard trainierte Al-Ettifaq. Wie "90min" berichtet, soll sich auch die AS Rom über einen Transfer informiert haben. Roma-Coach Mourinho hatte Greenwood bereits in Manchester trainiert. © PA Images Odisseas Vlachodimos (Benfica Lissabon)

Manchester United wägt laut dem Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano eine Verpflichtung des früheren VfB-Stuttgart-Keepers Vlachodimos ab. Der 29-Jährige soll mit einem Abschied von seinem bisherigen Klub Benfica Lissabon liebäugeln. In Manchester könnte der griechische Nationaltorhüter die Rolle der Nummer 2 hinter Andre Onana einnehmen. Vlachodimos' Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2027. © ANP Harry Maguire (Manchester United)

Der Transfer von Harry Maguire von Manchester United zu Ligakonkurrent West Ham United ist geplatzt. Das berichtet der "Guardian". Demnach konnten die beiden Klubs nicht auf eine Ablösesumme einigen, zudem forderte Maguire offenbar eine Abfindung von Manchester United, um seine Gehaltsminderung abzufangen. Nun bleibt Maguire bei den "Red Devils". © Sportimage Romelu Lukaku (FC Chelsea)

Tottenham Hotspur hat nach dem Verkauf von Harry Kane viel Geld, aber auch dringend Bedarf im Sturmzentrum. Ist Romelu Lukaku die Lösung? Laut "Gazzetta dello Sport" gibt es bereits Kontakt zwischen den Spurs und Lukakus Klub FC Chelsea. Der Belgier hat bei den "Blues" keine Zukunft mehr und soll noch abgegeben werden. © 2023 Getty Images Folarin Balogun (FC Arsenal)

Doch es gibt auch andere Kandidaten für die Kane-Nachfolge. Ebenfalls laut "Gazzetta dello Sport" ist Folarin Balogun einer davon. Das Arsenal-Talent überzeugte in der Vorsaison auf Leihbasis bei Ligue-1-Klub Stade Reims mit 21 Saisontoren. Nun soll Arsenal bereit sein, Balogun zu verkaufen, allerdings für üppige 55 Millionen Euro Ablöse. © Jan Huebner Luis Suarez (Gremio Porto Alegre) Inter Miami soll weiterhin an Luis Suarez dran sein. "Leo und ich träumen davon, gemeinsam in Rente zu gehen", so Suarez über Lionel Messi. Sein aktueller Club ist davon wenig begeistert. Suarez soll angeboten haben, seinen Lohn des aktuellen Jahres zurückzuzahlen, um eine Freigabe zu erhalten. Gremio lehnte dies allerdings ab. © Imago Marco Verratti (Paris St. Germain)

Der FC Liverpool hat im Zuge seines Kaderumbaus offenbar einen Transfer von Marco Verratti ins Auge gefasst. Das berichtet die britische Zeitung "Guardian". Demnach sei der 30 Jahre alte Italiener ein bevorzugter Kandidat für die Mittelfeldzentrale, dem Bericht zufolge dürfe Verratti seinen aktuellen Klub Paris St. Germain bei einem passenden Angebot auch verlassen. Der nur 1,65 Meter kleine Taktgeber besticht trotz seiner geringen Körpergröße durch starkes Zweikampfverhalten, kann aber auch mit dem Ball auf hohe Qualitäten zurückgreifen. Verratti spielt seit 2012 bei PSG, mit der italienischen Nationalmannschaft gewann er vor zwei Jahren den EM-Titel. © IMAGO/PRiME Media Images