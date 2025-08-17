Trapp vor Abgang - Koch neuer Eintracht-Kapitän

Der Abschied von Kapitän Kevin Trapp vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist offenbar beschlossene Sache. Noch vor der Partie der Hessen in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag beim Oberligisten FV Engers (13.00 Uhr/Sky) teilte der Klub mit, dass Nationalspieler Robin Koch von Trainer Dino Toppmöller zum neuen Spielführer ernannt wurde. Kurz vor Anpfiff ließ die Eintracht wissen, dass sich Trapp "in Gesprächen mit einem anderen Verein" befinde und deshalb nicht im Kader sei.

Der 35 Jahre alte Ex-Nationaltorhüter Trapp steht kurz vor einem Wechsel vom hessischen Champions-League-Starter zum französischen Erstliga-Aufsteiger Paris FC. Für Trapp wäre es die zweite Station in der französischen Hauptstadt. 2015 war er von der Eintracht zu Paris Saint-Germain gewechselt, 2018 kehrte er an den Main zurück und gewann mit der SGE 2022 die Europa League.

In Frankfurt besitzt Trapp eigentlich noch einen Vertrag bis 2026. Die Ablöse soll bei einer Million Euro liegen. Als Nachfolger Trapps soll Michael Zetterer vom Ligarivalen Werder Bremen an den Main kommen. Der Transfer soll den Frankfurtern 4,5 Millionen Euro wert sein. Am Sonntag hütet Ersatzmann Jens Grahl das Frankfurter Tor.

Seit Wochen wird in Frankfurt darüber spekuliert, ob sich Trapp dem bevorstehenden Kampf um den Stammplatz zwischen den Pfosten stellen will. Herausforderer Kauã Santos (22), der den verletzten Trapp in der vergangenen Saison lange ersetzt hatte, arbeitet nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback. Dem Brasilianer gehört die Zukunft bei der Eintracht.