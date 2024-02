Trauer in Leipzig: Tod von Anhängern überschattet Gladbach-Spiel

Anzeige

Das Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga ist am Samstagabend von zwei Todesfällen überschattet worden. Während des Spiels verstarb ein Anhänger der Sachsen in der Red Bull Arena. Versuche, die Person zu reanimieren, scheiterten. "Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und der Familie", sagte Stadionsprecher Tim Thoelke zu Beginn der Halbzeitpause. Das Stadionprogramm wurde heruntergefahren. Der Support der Leipziger war schon zuvor eingestellt worden.

Auch der Gladbacher Block schwieg. Ein Fan war bei der Anreise zum Auswärtsspiel bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Anhänger des fünfmaligen deutschen Meisters verzichteten daher auf die üblichen Gesänge, die Stimmung war teilweise bedrückend. "Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden", teilten die Gladbacher mit.