Trotz Krise: "Vollstes Vertrauen" in BVB-Trainer Sahin

Nuri Sahin hat die neuerliche Auswärtspleite von Borussia Dortmund mit viel Frust analysiert, genießt aber auch in der Krise die Unterstützung der Vereinsführung. "Das ist absoluter Wahnsinn, wie wir hier Gegentore kassieren, so viel Aufwand betreiben und am Ende mit leeren Händen dastehen", sagte der Trainer nach dem 1:2 (1:1) beim FC Augsburg am Samstag. "Wir begleiten nur beim 1:1, statt zuzustechen. Wie wir da verteidigen, das geht nicht."