Trotz Rückschlägen "nicht geheult": Schmidt bereit für den HSV

Frank Schmidt und der 1. FC Heidenheim lassen sich vor dem brisanten Kellerduell gegen den Hamburger SV trotz zahlreicher Rückschläge die Laune nicht verderben. "Also geheult haben wir nicht", sagte der Cheftrainer über die Stimmung beim Bundesliga-Schlusslicht. Nach drei Niederlagen zum Auftakt in die Saison dürfe die Mannschaft trotzdem lachen und Spaß haben.

"Ich habe das große Glück gehabt, auch mal normal arbeiten zu dürfen, mit normalen Arbeitszeiten im Büro, am Schreibtisch. Und das habe ich versucht auch diese Woche meinen Spielern zu vermitteln, welches Privileg es ist, bei schönem oder schlechtem Wetter draußen ein Spiel spielen zu dürfen", sagte Schmidt.

Für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sind unter der Woche neben Stürmer Budu Siwsiwadse (rotgesperrt) mit Leart Pacarada (Kreuzbandriss), Thomas Keller (Knieverletzung) und Mathias Honsak (muskuläre Probleme) drei weitere Spieler ausgefallen.

Nach den Pleiten gegen jeweils stärker einzuschätzende Gegner (Wolfsburg, Leipzig, Dortmund) sollen nun gegen den Tabellen-17. Hamburg dennoch die ersten Punkte her. Favorisiert sei sein Team allerdings nicht. "Der HSV ist ein Aufsteiger. Aber wir sind nicht so größenwahnsinnig, dass wir sagen, weil wir zwei Jahre Bundesliga gespielt haben und der HSV jetzt sieben Jahre in der zweiten Liga war, sind wir der Favorit und stehen über dem HSV", sagte Schmidt.