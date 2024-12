Trotz 1:12 Toren: Henriksen sieht Chance gegen die Bayern

Trotz seiner desaströsen Bilanz gegen Bayern München glaubt Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 an eine Chance im Heimspiel gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister. "Klar sind die Bayern die beste Mannschaft der Liga. Aber warum sollten wir nicht gewinnen können? Ich habe viel Vertrauen in meine Mannschaft", sagte der Däne am Freitag mit Blick auf die Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky).