München - Alles auf Angriff. Die TSG Hoffenheim greift in der Saison 2019/20 nicht nur in der Bundesliga , sondern auch in der UEFA Europa League an.

Das ist neu

Hoeneß folgt auf den im Saisonendspurt entlassenen Alfred Schreuder. Bei der Vorstellung des neuen Übungsleiters wurde Alexander Rosen, seines Zeichens Direktor Profifußball, sofort deutlich: "Er hat sehr viel im Kopf, was uns die letzten Jahre stark gemacht hat."

Die TSG will an die erfolgreichste Zeit anknüpfen. Mit Ex-Coach Julian Nagelsmann lief eben alles so perfekt. Mit dem aktuellen Trainer von RB Leipzig schaffte es Hoffenheim erst in die Europa League, dann sogar in die Champions League. Hauptkampfmittel: Offensive!

Ex-Coach Schreuder stand da schon eher für einen konservativeren Ansatz. Ballbesitz, Kontrolle, Ballstafetten. All das sucht man bei der TSG nicht. Mit Hoeneß soll die Mannschaft zurück zum schnellen Spiel Richtung gegnerisches Tor, zu viel Gegenpressing und riskanterem Fußball.