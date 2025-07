TSG Hoffenheim verlängert langfristig mit Arthur Chaves

Der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit seinem brasilianischen Innenverteidiger Arthur Chaves "langfristig" verlängert. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Chaves trägt seit dem vergangenen Sommer das Trikot der Kraichgauer und hat sich rasch einen Stammplatz erspielt.

"Arthur hat sich im vergangenen Jahr hervorragend entwickelt, sich in nur kurzer Zeit in der Bundesliga etabliert und auch in der Europa League mit konstant guten Leistungen Eindruck hinterlassen", sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG, "wir sind überzeugt davon, dass seine sportliche Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist und noch viel Potenzial in ihm steckt."

Einem Bericht des kicker zufolge soll der neue Vertrag eine Laufzeit bis 2029 haben und Ausstiegsszenarien beinhalten. Chaves kam vor einem Jahr vom portugiesischen Zweitligisten Academićo Viseu in den Kraichgau, seither absolvierte der 24-Jährige insgesamt 34 Pflichtspiele für die TSG.