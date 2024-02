TSG verlängert vorzeitig mit Mittelfeld-Talent Tohumcu

Anzeige

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den im Juni 2026 auslaufenden Vertrag mit Mittelfeld-Talent Umut Tohumcu vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Der deutsche U20-Nationalspieler war erst vor gut einem Jahr aus der Nachwuchsakademie der Sinsheimer in den Profikader gerückt.

"Sein beeindruckendes Spielverständnis, seine exzellente Technik und nicht zuletzt seine mentale und physische Robustheit, sind außergewöhnlich für einen erst 19 Jahre alten Spieler, dessen Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist", sagte Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG Hoffenheim.

Geschäftsführer Alexander Rosen bezeichnete Tohumcu als "ein weiteres Musterbeispiel für den Weg der TSG, junge Talente zu identifizieren und über die eigene Akademie in den Profifußball zu entwickeln". In der aktuellen Bundesliga-Spielzeit kommt der gebürtige Offenburger auf neun Einsätze, in denen er zwei Treffer vorbereitete.