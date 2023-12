Tuchel: Viel von Mbappe und Neymar gelernt

Anzeige

Aus dem Umgang mit Superstars wie Kylian Mbappe oder Neymar bei Paris St. Germain hat Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel viel für seine weitere Laufbahn mitgenommen. "Sie haben mich zu einem besseren Coach gemacht, an jedem einzelnen Tag. Und jeder dieser Tage war ein Vergnügen", sagte er bei einer Veranstaltung auf der Internationalen Sportartikelmesse (ISPO) in München.

Tuchel trainierte PSG von 2018 bis 2020, anschließend übernahm er den FC Chelsea, mit dem er die Champions League gewann. Auch in England hatte er mit zahlreichen Superstars zu tun - mit Auswirkungen auf seine derzeitige Mannschaft. "All diese Erfahrungen lassen mich nun meine Spieler besser verstehen, haben meinen Horizont geöffnet, so dass ich nun besser weiß, wie sich jeder Spieler verhält", sagte er.

Wichtig ist Tuchel ein gutes Betriebsklima innerhalb des FC Bayern. "Es fängt damit an, wie wir mit dem Busfahrer umgehen, dem Küchenteam oder den Security-Leuten", erklärte er. Seine Vorstellung: "Wir wollen ein demokratisches Team sein, nach innen freundlich, nach außen aggressiv."