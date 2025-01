Tullberg freut sich auf Rückkehr zu "seinen Kindern"

Mike Tullberg freut sich nach seiner kurzen Zeit bei den Profis auf die Rückkehr als Trainer der U19 von Borussia Dortmund. "Die U19 sind meine Kinder, man soll nicht vergessen, wo man herkommt", sagte der Däne, der bei den Profis nach der Entlassung von Nuri Sahin eingesprungen war. Sein drittes und letztes Spiel absolviert er am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim, dann übernimmt Niko Kovac.

"Es hat mir Spaß gemacht, die Jungs haben mich top aufgenommen", sagte Tullberg, der bei seinem Bundesligadebüt nach einer frühen Rote Karte gegen Nico Schlotterbeck ein 2:2 gegen Werder Bremen geholt hatte.

In Heidenheim gehe es darum, die "bestmögliche Position für Niko und sein Trainerteam zu schaffen." Seine Spieler hätten das Champions-League-Duell mit Schachtar Donezk (3:1) am Mittwoch "top überstanden", daher "gibt es keine Gründe, weshalb wir nicht in der Lage sein sollten, zu marschieren."

Er habe in seiner Zeit im Rampenlicht viel gelernt und sich nie verstellt. Er jubele bei Toren bei der U19 genauso wie in der Champions League, sagte Tullberg: "Nur sieht es da keiner."

Seine Einstellung zum Job habe sich nicht geändert. "Ich habe total Bock, wieder in die U19 zurückzukehren und mit den Jungs zu arbeiten", sagte der 39-Jährige. Er wolle weiter helfen, "den einen oder anderen Traum zu erfüllen und den Weg der Spieler zu begleiten." Dies habe er "immer" gemocht, "und das hat sich nicht geändert, weil ich jetzt neun oder zehn Tage bei den Profis sein durfte."