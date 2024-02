U17-Weltmeister Moerstedt verlängert bis 2027 bei der TSG

Anzeige

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den U17-Weltmeister und -Europameister Max Moerstedt langfristig an sich gebunden. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat der 18 Jahre alte Stürmer seinen Vertrag bei der TSG vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Moerstedt kommt derzeit für die U19 zum Einsatz, auf sein Bundesligadebüt bei den Profis wartet er noch.

"Wir haben ihn aus voller Überzeugung bereits im Januar dieses Jahres fest ins Training der Profis integriert. Die gerade in dieser Altersklasse unverzichtbare Wettkampfpraxis sammelt er in unserer U19, die aktuell souverän die Tabelle der Bundesliga Süd/Südwest anführt, nicht zuletzt wegen 14 Toren von Max", sagte TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen: "Aber auch in den Trainingseinheiten der Profis weiß er bereits zu überzeugen."