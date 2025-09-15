UEFA-Report: Dortmund und Bayern im Fan-Ranking vorne

Von wegen "Farmers' League"! Die nach einem schwierigen Transfersommer mitunter kritisch beäugte Fußball-Bundesliga hat die Konkurrenz zumindest in der Fangunst abgehängt. Borussia Dortmund führt die Zuschauerrangliste mit dem höchsten Besucherschnitt in Ligaspielen in der Saison 2024/25 von 81.321 Fans vor dem FC Bayern (75.000) an. Die beiden Top-Klubs kommen auf eine Stadionauslastung von 100 Prozent.

Davon kann selbst Europas Fußball-Adel nur träumen. Real Madrid (73.345 Zuschauer im Schnitt/85 Prozent Auslastung) und Manchester United (73.342/97) folgen mit größerem Abstand auf den Plätzen. Das geht aus dem "European Club Talent and Competition Landscape Report" der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hervor.

Die Attraktivität des deutschen Liga-Fußballs wird dort mit einer weiteren Zahl unterstrichen: Mit einem Schnitt von 61.655 Zuschauern und einer Auslastung von 99 Prozent ist Schalke 04 auf Platz zehn der einzige Zweitligist in den Top Ten der Fangunst.

Bei der Stadionauslastung hat die Bundesliga mit 96 Prozent in Europa die Nase vorn. Neben Dortmund und den Bayern kamen europaweit nur vier weitere Klubs auf den Höchstwert von 100 Prozent: Der 1. FC Heidenheim und der FC St. Pauli sowie der FC Arsenal und NEC Nijmegen.

Beim Zuschauerschnitt liegt England mit 40.389 Fans gegenüber den 38.652 Anhängern hierzulande pro Erstliga-Spiel vorne. Bezüglich der Gesamtzuschauerzahl in allen Wettbewerben thront ManUnited mit 2.200.268 Fans vor Real (2.053.673) an der Spitze. Dortmund (1.951.696) und die Bayern (1.875.001) belegen hinter Inter Mailand (1.996.917) die Plätze vier und fünf. Allerdings haben die Klubs in England, Spanien und Italien mehr Spiele.