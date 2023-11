Dank Volland: Union Berlin erkämpft Punkt gegen FC Augsburg

Anzeige

Im emotionalen ersten Spiel nach Urs Fischer hat Union Berlin die bittere Pleiten-Serie in der Bundesliga gestoppt. Beim Debüt von Interimscoach Marco Grote und dessen Assistentin Marie-Louise Eta, damit die erste Trainerin bei einem Bundesliga-Spiel, erkämpften die Köpenicker am Samstag gegen den FC Augsburg ein 1:1 (0:1). Für die Unioner, die auf einem Abstiegsplatz bleiben, war es der erste Punkt nach neun Liga-Niederlagen in Folge.

Nachdem sich Erfolgstrainer Fischer und Union in der Vorwoche nach fünf so erfolgreichen Jahren getrennt hatten, um dem abgestürzten Klub Wende zu ermöglichen, spendete das Remis ein Fünkchen Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Kevin Volland (88.) ließ Union jubeln, nachdem Robin Knoche (58.) einen Strafstoß für die insgesamt seit 15 Pflichtspielen sieglosen Platzherren nach Videobeweis verschossen hatte. Zuvor hatte Ermedin Demirovic (39., Foulelfmeter) Augsburg in Führung gebracht.

Trotz des kleinen Erfolgserlebnisses bleibt der Druck auf die Unioner hoch - und das Programm eisenhart. Erst geht es am Mittwoch (21.00 Uhr im Liveticker) in der Champions League, wo es für Berlin nur noch um die Qualifikation für die Europa League geht, zu Sporting Braga, und drei Tage später steht das Bundesliga-Spiel bei Meister Bayern München an.