Dritte Pleite in Serie: Hoffenheim verliert auch bei Union Berlin

Nach einem wilden Ping-Pong-Spiel im Strafraum in Folge eines Eckballs drosch Rothe den Ball zur Führung ins Netz. Nur zwei Minuten später folgte der nächste Nackenschlag für die Gäste.

Nach der 1:4-Pleite gegen Meister Bayer Leverkusen mussten die Hoffenheimer um Stürmer Andrej Kramaric zittern, doch eine Knöchelblessur hinderte den Kroaten nicht an einem Einsatz - dennoch stürmte in der Alten Försterei zu Beginn nur Union.

Zuletzt war medial gar darüber spekuliert worden, dass Hoffenheim an Bundestrainer-Assistent Sandro Wagner interessiert sein soll. Union ist derweil weiterhin ungeschlagen und kann mit acht Zählern zum Saisonstart sehr zufrieden sein.

Lange zu schwache Kraichgauer kassierten am Samstag bei Union Berlin eine bittere 1:2 (0:2)-Niederlage. Nach der dritten Pleite in Serie wird die Situation für Klub und Coach schon nach dem vierten Spieltag ungemütlich.

Die TSG Hoffenheim und Trainer Pellegrino Matarazzo sind in der Fußball-Bundesliga endgültig in die Krise geschlittert.

Bülter macht die Partie per Einzelaktion noch mal spannend

Und wieder stand Rothe im Fokus. Benedict Hollerbach leitete den Ball bei einem Konter zu ihm weiter, der 19-Jährige fand Jeong, der einen Verteidiger aussteigen ließ und überlegt einschoss - Hoffenheim war geschockt.

Offensiv kam von der TSG lange nichts, während Jeong (22.) beinahe seinen zweiten Treffer erzielte. Seinen Schuss blockte Tim Drexler in höchster Not. Der Verteidiger war es auch, der Union-Torwart Frederik Rönnow (43.) vor der Pause erstmals per Fernschuss prüfte.