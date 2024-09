Union Berlin verlängert mit Skarke

Anzeige

Fußball-Bundesligist Union Berlin setzt auch in Zukunft auf Tim Skarke. Der 28 Jahre alte Offensivspieler verlängerte seinen Vertrag bei den Eisernen, über die Laufzeit machte der Klub keine Angaben. Skarke war 2022 von Darmstadt 98 an die Alte Försterei gewechselt, wurde aber bereits nach einem halben Jahr an Schalke 04 sowie in der vergangenen Saison nach Darmstadt ausgeliehen. In der aktuellen Spielzeit kam der ehemalige U21-Nationalspieler in vier Pflichtspielen insgesamt 96 Minuten zum Einsatz.